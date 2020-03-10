Коронавирус вмешался в президентскую гонку в США

Пандемия коронавирусной инфекции все больше отражается на избирательной кампании на президентских выборах в США. Из-за угрозы распространения SARS-CoV-2 в штате Джорджия отложено проведение первичных выборов, сообщил вечером в субботу, 14 марта, глава избирательной комиссии штата Брэд Раффенспергер. По его словам, первоначально намеченные на 24 марта праймериз пока перенесены на 19 мая.

Первое аналогичное решение было принято в штате Луизиана еще 13 марта, там праймериз обеих партий состоятся 20 июня вместо 4 апреля. Между тем 17 марта пройдут праймериз демократов в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо. В этих штатах первичные выборы пока не отложены, в еще 24 штатах они уже проведены. По первоначальному плану, первичные выборы демократов должны были завершиться в начале июня, а официальное выдвижение кандидата должно произойти на партийном съезде в июле.

У президента страны Дональда Трампа нет серьезных конкурентов внутри Республиканской партии, в то время как среди демократов продолжается серьезная борьба, основными соперниками являются бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом 77-летний Байден и 78-летний Сандерс из-за коронавируса уже отказались от личного участия в крупных мероприятиях.

Выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года. Число официально подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 3 тысячи, от последствий скончались 60 человек.

В Израиле отложено начало процесса против Нетаньяху

Между тем в Израиле из-за коронавируса отложен судебный процесс в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Окружной суд Иерусалима перенес назначенное на 17 марта первое слушание по делу о коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями на 24 мая.

Министр юстиции Израиля Амир Охана ввел ограничительные меры для системы правосудия. Заседания судов, за исключением Верховного суда, будут проводиться лишь в экстренных случаях. Меры введены пока на 24 часа, однако ожидается, что они будут продлены. Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 200.

Пандемия охватила 153 страны и территории

Новый коронавирус SARS-CoV-2 уже выявлен в 153 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели.

Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. В Испании выявлено почти 6,4 тысячи заболевших, в Германии - 4,6 тысячи, во Франции - 4,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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