Комментарий: Упреки в адрес ВОЗ несправедливы

Те, кто критикуют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), по сути, обвиняют ее в том, что она вовремя не отреагировала на кризис вокруг пандемии коронавируса. Они считают, что организация со штаб-квартирой в Женеве слишком долго доверяла успокаивающей информации китайских властей и уверяла в ее достоверности остальных.

Не далее чем в середине января, говорят критики, ВОЗ предположила, что эпидемия коронавируса может остаться региональным явлением, не выходящим за пределы Китая. Тайвань, который не входит в ООН и ВОЗ, к тому моменту уже давно закрыл свои границы.

Критики неверно понимают роль ВОЗ

Определенная доля истины в этих упреках есть. Но выстраивать на их основе уничижительную критику в адрес ВОЗ просто нечестно. Более этого, подобные обвинения свидетельствуют об абсолютно неверном понимании роли и полномочий этой межправительственной организации, которая, прежде всего, представляет собой ведомство, а не службу спасения.

Фабиан Шмидт

Как и "голубые каски" ООН, ВОЗ - это совместный проект государств-членов Организации Объединенных Наций и поэтому, в первую очередь, зависит от их воли, возможностей и ресурсов для реализации проектов по всему миру.

С одной стороны, подобные организации должны проявлять дипломатичность и осторожность в отношениях с государствами, входящими в их состав. От них вряд ли стоит ожидать резкой публичной критики информационной политики отдельных стран или их политики в области здравоохранения. Это, скорее, задача независимых гуманитарных организаций, лоббистов и, конечно же, СМИ.

В соответствии со своим уставом, ВОЗ должна ориентироваться на органы здравоохранения тех государств, которые входят в ее состав, а не на капризное общественное мнение в демократических обществах. Этот принцип, конечно, делает ее несколько пассивной, но он заложен в системе ООН. И винить в этом ВОЗ нельзя. Было бы неправильно и безответственно вместе с водой выплеснуть и ребенка, потому что ВОЗ выполняет много важной работы.

Финансирование ВОЗ - по доллару на жителя земли

При этом государства-члены ВОЗ с их обязательными взносами финансируют лишь около пятой части скромного бюджета этой организации, который не дотягивает даже до пяти миллиардов долларов в год - или до одного доллара на каждого жителя Земли. Иными словами, бюджет ВОЗ сопоставим с бюджетом университетской больницы в крупном городе индустриально развитой страны.

Большая часть бюджета ВОЗ поступает от частных и государственных спонсоров и предназначается для проектов, связанных с конкретными и, как правило, долгосрочными целями. К ним относятся, к примеру, кампании по вакцинации в беднейших странах мира, которые сами не состоянии ее провести.

Когда речь идет о фундаментальных бедствиях человечества, которые, на самом деле, довольно легко преодолеть, ВОЗ может достичь впечатляющих результатов. Если у нее будут для этого средства. Всего лишь один пример - вакцинация против кори, которая только в прошлом году затронула 20 миллионов человек и унесла жизни 140 тысяч. Или кампании по борьбе с малярией и снижению детской смертности.

ВОЗ не всесильна

Разумеется, ВОЗ должна наблюдать и за вспыхивающими эпидемиями - такими, как эпидемия SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения - важный глобальный координирующий центр при обмене информацией между правительствами, учеными в университетах, государственными институтами и фармацевтическими компаниями.

Но ВОЗ не всесильна. Реальную работу по борьбе с возникающими заболеваниями могут и должны вести только национальные системы здравоохранения, научно-исследовательские институты и промышленность. Несмотря на свое громкое имя, ВОЗ не может компенсировать недостатки в здравоохранении или колебания на рынках лекарств и средств индивидуальной защиты. В этом смысле она находится на самой нижней ступени международной иерархической лестницы.

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