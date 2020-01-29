Комментарий: Коронавирус станет первым испытанием правительства Мишустина

Новому премьер-министру России предстоит доказать эффективность своей команды в борьбе с экономическими и медицинскими последствиями эпидемии из Китая, считает Андрей Гурков.
Высшее руководство России, похоже, осознало стремительно нарастающую внешную угрозу, имя которой - коронавирус 2019-nCoV. Вечером 27 января глава российского правительства Михаил Мишустин провел совещание "по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции". Можно не сомневаться: все ближайшее время новому премьер-министру РФ и его команде придется усиленно заниматься проблемами, порожденными разразившейся в Китае и расползающейся по миру эпидемией. Именно эта новая агрессивная форма пневмонии станет первым серьезным испытанием для правительства, сформированного, как принято считать, из эффективных управленцев.
Экономика Китая: замедление роста из-за эпидемии неминуемо
Ведь проблемы для России неизбежны. Они будут не только медицинскими, но и экономическими, заниматься придется и теми, и другими.
Экономические уже начались. Резко упали мировые цены на нефть - примерно на 10 процентов за неделю. Это произошло из-за опасений замедления темпов экономического роста в Китае - крупнейшего в мире потребителя и импортера энергии. Спрос на нее на китайском рынке в условиях принимаемых Пекином радикальных мер с целью остановить эпидемию просто не может не снизиться.
Так, транспортное сообщение внутри страны, особенно автобусное и воздушное, серьезно ограничено и частично прервано, под карантином оказалась территория, на которой проживает порядка 56 миллионов человек (это, для сравнения, примерно 40 процентов населения России), там на неопределенный срок замерла жизнь, остановились заводы, одновременно по всей стране отменяются массовые мероприятия, продлеваются связанные с китайским Новым годом каникулы в учебных заведениях и на предприятиях.
Российский бизнес понесет убытки
Поэтому Китаю в этом году, скорее всего, понадобится существенно меньше энергоносителей, и это - двойной удар по российским поставщикам нефти, газа, угля. У них, с одной стороны, упадут продажи в КНР, тем более что Пекин обязался значительно увеличить закупки энергоносителей в США (не исключено, что китайская сторона может отказаться даже от уже законтрактованных объемов со ссылкой на форс-мажор).
С другой стороны, российские экспортеры понесут потери из-за снижения мировых цен. Причем как на углеводороды, так и на металлы, которые тоже должны подешеветь в условиях торможения китайской экономики. Все это может привести к серьезному снижению курсов акций на Московской бирже вслед за падением фондовых индексов повсюду в мире, а также к ослаблению рубля. Очень сильно могут пострадать российские авиакомпании и туристические операторы, особенно те, что предлагают много полетов в Китай. Тем более, что воздушный транспорт в России и так переживает трудный период, а среди турфирм, как показал опыт последних лет, вполне могут оказаться потенциальные банкроты.
У министра здравоохранения нет времени на раскачку
Ну и, конечно же, недосчитаются значительной части своих доходов разнообразные российские фирмы, обслуживающие приезжающих в РФ китайских туристов. В данном случае под ударом окажутся главным образом предприятия малого и среднего бизнеса, который в России и так слабо развит.
Впрочем, все эти вероятные экономические убытки могут просто поблекнуть на фоне тех материальных и, главное, человеческих потерь, которые неминуемы, если российским санитарным органам и медицинским учреждениям, федеральным, региональным и местным властям не удастся своевременно выявить, эффективно изолировать и вылечить оказавшихся на территории России носителей коронавируса.
А он, как указывают в СМИ специалисты, особенно коварен тем, что его инкубационный период достигает 10-14 дней, в течение которых носитель не чувствует симптомов болезни, но уже является заразным.
Так что у нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко, назначенного на этот пост 21 января, нет времени на раскачку. Хотя ему, естественно, не придется действовать в одиночку, тут потребуются усилия разных российских министерств - по чрезвычайным ситуациям, внутренних и иностранных дел, финансов, транспорта, по развитию Дальнего Востока. Иными словами, фактически всей команды Михаила Мишустина. В ее успехе заинтересованы сейчас как россияне, так и их соседи по постсоветскому пространству и по Евросоюзу. Эпидемию надо всеми силами остановить и побороть.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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