Комментарий: Выходные строгого режима от Путина

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Он сообщил, что референдум по конституции переносится на неопределенный срок, в стране объявляются недельные выходные, малый бизнес получает налоговые каникулы и пониженную ставку социальных выплат, а граждане - новые меры соцподдержки.

В общем, власти, наконец, "поверили" в коронавирус. И одно это - уже хорошая новость. А есть ли плохие?

Подвешенная Путиным Конституция Российской Федерации

Из-за коронавируса власти отложили идею легитимизировать переписывание Основного закона РФ: Путин сообщил, что придуманное им "всероссийское голосование" - само по себе сомнительное с конституционной точки зрения - переносится на неопределенный срок.

Иван Преображенский

Так что сейчас все еще действует старая конституция, раз изменения в новую не внесены в том порядке, который сам же президент и предложил.

Значит, сроки Путина еще не обнулились, Бога в Основном законе РФ тоже пока нет, ну и далее по списку пакета поправок. Президент России "подвесил" российскую конституцию, искорежив ее, но не закончив свой труд из-за коронавируса.

Разумные меры поддержки для граждан и юрлиц

Предложенные Владимиром Путиным меры экономической поддержки мне кажутся разумными. Конечно, это некоторое "левачество", несвойственное нынешней российской власти. В своей экономической политике с начала 1990-х она обычно придерживалась условных "гайдаровских" стандартов. Никаких системных мер - все "заливать" деньгами.

В этот раз предложения Путина более точечные и сложные. Например, адресная помощь семьям с детьми - это правильно. Увеличение пособия по безработице хотя бы до МРОТ, то есть с восьми до 12 тыс. рублей - тоже правильный ход. Как и кредитные и налоговые каникулы для физических и юридических лиц, снижение с 30 до 15% соцналога на зарплаты выше МРОТ. Наконец, мораторий на банкротства при форс-мажорах.

Поддержка россиян не только из бюджета

Другой вопрос - за чей счет банкет? Российский бюджет дефицитный. Падение цен на нефть превратило его в "тришкин кафтан", где старые дыры латаются за счет образования новых. Кремль, конечно, отрицает, что денег не хватит. Но для того и ввел Путин новые налоги на дивиденды, чтобы по минимуму залезать в бюджет. Тем более налоги - мера долгосрочная, их уже не отменят, а разные там каникулы для физ- и юрлиц пока планируются лишь на полгода.

Бизнесу велели оплатить неделю отдыха своих сотрудников. Этого российские бизнесмены и так делать не любят, как не любят и "белых" зарплат. Но сейчас для многих предпринимателей это будет объективно тяжелая ноша: в самых разных отраслях - от туристической до сферы услуг - прибыли больше нет, одни убытки.

Тем не менее, пока что недовольных принятыми мерами явно меньше. Хотя куда больше людей, вероятно, порадовались бы временной отмене платежей за ЖКХ. Для малоимущих россиян это было бы лучшим подарком, чем кредитные каникулы.

Из длинных выходных - в карантин из-за коронавируса

Вводить полноценный карантин при этом Владимир Путин не стал. У него другая задача - рейтинг поднимать. Поэтому и появились "длинные выходные".

Многие комментаторы поторопились возмутиться, что от полумер эпидемия только ускорится. Но карантин явно не за горами, а может быть, даже и чрезвычайное положение. Санитарные ограничения вместо "национального лидера" уже начали "по собственной инициативе" принимать руководители регионов, начиная с московского мэра Сергея Собянина. Он, например, закрыл все парки, чтобы москвичи в свободные дни радостно не устроили спонтанный "шашлык-фест".

Параллельно правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит ему самостоятельно вводить режим ЧС. Так что из выходных россияне выйдут, скорее всего, прямо в карантин, а то и в режим чрезвычайной ситуации. От этого не удастся ни убежать, ни даже улететь - рейсы и чартеры за рубеж отменяются. Россия закрывается на время пандемии, хоть и не так быстро, как многие бы хотели.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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