 Когда защита от коронавируса - фиговый листок? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.03.2020

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Мир

Когда защита от коронавируса - фиговый листок?

Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

Карикатура - Ева предлагает яблоко Адаму, у обоих на лицах вместо марлевой повязки фиговые листы

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    Автор: Сергей Елкин


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