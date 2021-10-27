Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино, художественный руководитель "Гоголь-центра".

За почти 20 лет работы в театре поставил несколько десятков спектаклей в России и странах Европы, в том числе и в Германии. Успешно работает в кино. Принимал участие в протестных акциях "Стратегия-31" и "За честные выборы!". В одном из интервью в 2014 году назвал Россию "страной неотмененного рабства", жители которой не ценят свободу. В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под домашний арест.