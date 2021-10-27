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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино, художественный руководитель "Гоголь-центра".

За почти 20 лет работы в театре поставил несколько десятков спектаклей в России и странах Европы, в том числе и в Германии. Успешно работает в кино. Принимал участие в протестных акциях "Стратегия-31" и "За честные выборы!". В одном из интервью в 2014 году назвал Россию "страной неотмененного рабства", жители которой не ценят свободу. В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под домашний арест.

Oper „Die Nase“ von Kirill Serebrennikov in der Bayerischen Staatsoper in München. Copyright: Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper

Полицейское государство и потерянный нос: где посмотреть новую оперу Серебренникова? 27.10.2021

"Нос" - новая постановка Кирилла Серебренникова в Германии. Находясь в России, ее тоже можно посмотреть.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: An opposition activist holds a poster during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost 07.10.2021

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
Sharon Stone attending the OSS 117: Alerte Rouge En Afrique Noire Premiere and Closing Ceremony of the 74th Cannes International Film Festival in Cannes, France on July 17, 2021. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

"Звезды бросаются под ноги, как кошки", или Успех российского кино в Каннах 18.07.2021

В Каннах раздали награды - похоже, новый коронавирусный "железный занавес" вернул моду на российское кино. А главный приз получил современный "Франкенштейн" - боди-хоррор про женщину-машину.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow steht am 13.11.2015 vor dem Opernhaus in Stuttgart (Baden-Württemberg). Serebrennikow inszeniert in Stuttgart die Oper Salome, die am 22.11.2015 Premiere feiert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Korr: Kirill Serebrennikow inszeniert Oper Salome vom 19.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Фильм Серебренникова вошел в основную программу Каннского фестиваля 03.06.2021

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Russian film and theater director Kirill Serebrennikov wearing a protective face mask sits prior to a court hearing at the Meshchansky court in Moscow, Russia, Friday, June 26, 2020. A court in Moscow is expected to deliver a verdict on Friday to the acclaimed theater director accused of embezzling state funds, in a case widely seen as politically motivated. (AP Photo) |

Основанная Серебренниковым "Седьмая студия" ликвидирована 12.03.2021

Деятельность "Седьмой студии" прекращена по решению ее учредителей, речь идет о "формальном процессе".

DW-Gespräch mit Iwan Wyrypajew, russischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur und Drehbuchschreiber. Ort: Warschau, 21 Dezember 2020

Иван Вырыпаев: Россия не может быть единой 10.03.2021

Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 8, 2020: Actor Alexei Agranovich disinfects a microphone during the closing ceremony of the 2020 Moscow International Film Festival held at the Moscow Musical Theatre. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Новый руководитель "Гоголь-центра" Агранович вступил в должность 26.02.2021

Договор с новым художественным руководителем "Гоголь-центра" Алексеем Аграновичем действует до 22 июля 2022 года. Основателю театра Кириллу Серебренникову не продлили контракт, и он объявил об уходе.
15.09.2017 Moskau Theater Gogol-Center, Kirill Serebrennikov Leiter (c) DW/Elina Ibragimova

Назначен новый художественный руководитель "Гоголь-центра" 09.02.2021

Вместо Кирилла Серебренникова, контракт которого истекает 25 февраля, художественным руководителем "Гоголь-центра" станет Алексей Агранович.
3118909 06/01/2017 Director Kiril Serebrennikov after the premiere of Alexander Manotskov's Chaadsky Opera at Helikon Opera. Vladimir Vyatkin/Sputnik Foto: Vladimir Vyatkin/Sputnik/dpa |

Кирилл Серебренников объявил об уходе из "Гоголь-центра" 09.02.2021

Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников подтвердил, что ему не продлили контракт и он уходит со своего поста. Договор с режиссером истекает 25 февраля.
Russian film and theater director Kirill Serebrennikov wearing a protective face mask sits prior to a court hearing at the Meshchansky court in Moscow, Russia, Friday, June 26, 2020. A court in Moscow is expected to deliver a verdict on Friday to the acclaimed theater director accused of embezzling state funds, in a case widely seen as politically motivated. (AP Photo) |

Режиссеру Серебренникову не хотят продлевать контракт с "Гоголь-центром" 03.02.2021

Кириллу Серебренникову, возможно, предстоит в скором времени расстаться с фактически основанным им театром. По данным агентства ТАСС, правительство Москвы не хочет продлевать с ним контракт.
Mosgorsud, Moskauer Gericht, Juni 2018. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben.

Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу "Седьмой студии" 11.12.2020

Московский городской суд 18 ноября оставил без изменений наказание Малобродскому, Апфельбаум и Итину. Апелляционная инстанция суда подтвердила "гуманность и справедливость" приговора.
People crowd outside the city court in Moscow, on October 1, 2012, during a court hearing of the all-girl punk band Pussy Riot case. The Moscow city court heard today the appeal of jailed punk rockers Pussy Riot against their two-year prison camp sentence for performing an anti-Kremlin song in a cathedral, with supporters hoping at best for a slight softening of the sentence. From AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/GettyImages)

Суд в Москве оставил в силе приговор по делу "Седьмой студии" 18.11.2020

Мосгорсуд отверг апелляционные жалобы на приговор, поданные несколькими фигурантами дела. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда по делу "Седьмой студии".
A general view of the Moscow City Court building in Moscow on April 15, 2019, a day before the court is due to deliver verdict against 63-year-old Norwegian Frode Berg on spy charges. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Заседание по делу "Седьмой студии" перенесено из-за COVID-19 у Апфельбаум 23.10.2020

Судебное заседание, в ходе которого рассмотрят апелляционные жалобы защиты на приговор по делу "Седьмой студии", состоится 18 ноября.
chinesische Schauspielerin Yang Ge, Promobilder, copyright Yang Ge, wurde uns von ihr zur Verfügung gestellt

Ян Гэ: Для Серебренникова я не только китаянка 10.07.2020

Приговор Серебренникову, шоу "Голос", нелюбовь к окрошке. Корреспондент DW встретился с застрявшей в Берлине китайской актрисой "Гоголь-центра".
1382586 Russia, Moscow. 02/18/2013 Stage director Kirill Serebrennikov at the grand opening of the Slava Durak (Slava the Fool) 5D exhibition marking the presentation of Vladimir Mishukov's album in Russia. Valeriy Melnikov/RIA Novosti |

Серебренников отказался обжаловать приговор 06.07.2020

Приговоренный к трем годам условно, штрафу и возмещению гигантской суммы режиссер Кирилл Серебренников не станет подавать апелляцию. Однако приговор обжаловали трое других фигурантов дела "Седьмой студии".
Russian film and theater director Kirill Serebrennikov wearing a protective face mask sits prior to a court hearing at the Meshchansky court in Moscow, Russia, Friday, June 26, 2020. A court in Moscow is expected to deliver a verdict on Friday to the acclaimed theater director accused of embezzling state funds, in a case widely seen as politically motivated. (AP Photo) |

Серебренников говорит, что у него нет средств для выплат по иску Минкульта РФ 02.07.2020

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что его сторонники, театральные деятели по всему миру, уже начали собирать необходимую сумму.

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