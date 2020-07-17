Как студентам в Германии помогают деньгами

Локдаун в Германии сильно ударил по студенческому карману. Многие лишились подработок еще в марте, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты, залезли в долги, чтобы оплачивать жилье и другие обязательные расходы. Различные студенческие организации старались привлечь внимание к непростой ситуации учащихся с помощью открытых писем и акций протеста. В результате было создано несколько инициатив.

Кредит под ноль процентов

Для тех, кто нуждается в долгосрочной поддержке, действует программа беспроцентных кредитов. В немецком государственном банке развития KfW с июня немецкие студенты (а с 1-го июля и иностранные) могут получать ссуду под ноль процентов размером от 100 до 650 евро в месяц - независимо от уровня доходов, формы и ступени обучения.

Главное - вуз и место жительства студента должны быть в Германии. Длятся беспроцентные выплаты до конца марта 2021 года. Как сообщили DW в пресс-службе банка, уже подано более 20 тысяч заявлений, в том числе и от иностранных учащихся, в основном из Ирана, Индии, Бангладеш, Сирии и Туниса.

Условия оформления ссуды для всех одинаковые: возраст от 18 до 44 лет, заявку можно подать самое позднее в десятом семестре обучения. Для погашения кредита предусмотрена пауза до 18 месяцев с момента окончания выплат. Заявку можно подать онлайн.

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До 500 евро в подарок

С середины июня правительство ФРГ запустило еще одну программу финансирования для студентов, испытывающих нехватку средств из-за коронавируса (Überbrückungshilfe). Нуждающиеся могут получить от 100 до 500 евро в месяц в зависимости от их личных обстоятельств и суммы на их счете. Причем на безвозмездной основе - эти деньги возвращать не придется.

Правда, в рамках этой программы помощь рассчитана на короткий период с июня по август. Каждый месяц нужно оформлять новую заявку. Подать ее могут учащиеся государственных и частных вузов в Германии - как немцы, так и иностранцы, даже если они получают стипендию или ссуду BAföG. Заявки принимают на специальном сайте.

Главное условие: на счете должно быть менее 500 евро и претендент не получает другую финансовую помощь, обусловленную пандемией. Придется предоставить банковские выписки за предыдущие месяцы, из которых видно, что студент лишился доходов в связи с нынешним кризисом.

Документы рассматривают немецкие общества поддержки учащихся вузов (Studentenwerk). В июне и июле, по данным головной организации Deutsches Studentenwerk, было подано более 100 тысяч заявок. Каждая вторая уже одобрена. Около трети претендентов в помощи отказано из-за несоответствия требованиям или несоблюдения формальностей.

Отдельные программы денежной помощи

Для тех, кто не может рассчитывать на выплаты по федеральной программе, основаны отдельные инициативы. Например, Бранденбург объявил о создании собственного земельного фонда. Остро нуждающимся в деньгах студентам бранденбургских вузов будет выделена разовая помощь в размере 300 евро, которые не придется возвращать.

Некоторые университеты запустили сбор благотворительных средств для помощи студентам, пострадавшим от пандемии. Например, Фрайбергская горная академия собрала более 100 тысяч евро. По данным вуза, помощь получили около 100 человек, большинство из них - иностранцы. После летней паузы, на время которой действует правительственная программа оказания финансовой помощи, университет обещает продолжить рассмотрение заявок.

Подобные инициативы существуют в Дрезденском техническом университете, в университетах Берлина, Гейдельберга, Йены, Падерборна и других вузах.