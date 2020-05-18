 Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир

На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю. Самым важным для ФРГ партнером немцы называют Францию, Россию таковой считают лишь 4%.

Карнавальные фигуры Си Цзиньпина, Путина, Трампа и Ким Чен Ына

Охватившая планету пандемия коронавируса существенно изменила отношение немцев к самым разным аспектам жизни, в том числе - их взгляды на мир и внешнеполитические приоритеты. Об этом свидетельствуют опубликованные в этот понедельник, 18 мая, результаты репрезентативного опроса, который по заказу Фонда Кёрбера (Körber-Stiftung) в апреле проводил институт социологических исследований Kantar Public.

Наиболее крупные изменения произошли в оценке жителями Германии двух стран - США и Китая. Причем, как ни парадоксально, тот факт, что вирус SARS-CoV-2 впервые появился в Китае и некоторые даже считают его китайским изобретением, не вызвал массового ухудшения отношения немцев к этой стране. Скорее, наоборот.

Рейтинги США и Китая в Германии почти сравнялись

А вот имидж Соединенных Штатов в Германии резко поблек. 73% опрошенных заявили, что на фоне всемирного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, их отношение к США ухудшилось. Доля же немцев, которые в этой связи стали критичнее относится к Китаю, вдвое ниже - 36%. А четверть опрошенных стали относиться к КНР лучше, чем до коронавируса. При этом, правда, 71% опрошенных считают, что масштаб пандемии стал бы меньше или ее даже вообще удалось бы предотвратить, если бы китайское руководство проводило более прозрачную политику и не утаивало информацию.

Нора Мюллер

Нора Мюллер

Доля немцев, отдающих предпочтение трансатлантическим связям с Америкой (37%), хоть и остается чуть больше, чем настроенных пропекински (36%), но еще в сентябре прошлого года соотношение было куда более приятным для Соединенных Штатов - 50% к 24%.

"Скептическое отношение немцев к США растет, и это тревожный тренд, который должен заставить задуматься политических деятелей по обе стороны Атлантики", - так прокомментировала эти результаты опроса глава отдела внешней политики Фонда Кёрбера Нора Мюллер (Nora Müller). Важнейшей же страной для Германии относительное большинство немцев, причем, с большим отрывом (44%), называют Францию, Россию - только 4%.

ЕС немцы любят, но своя рубашка ближе к телу

В результате пандемии коронавируса ухудшилось отношение немцев не только к США, но и к Евросоюзу, который стали оценивать более критично 38% опрошенных. В Фонде Кёрбера вообще указывают, что еврооптимизм существует в Германии, скорее, только в теории. Когда же дело доходит до практики, своя рубашка оказывается ближе к телу.

Так, почти три четверти респондентов (73%) согласны с утверждением, что ФРГ, как экономически сильная страна, должна вносить больший вклад в решение международных проблем, но идею так называемых коронабондов (совместные гособлигации стран еврозоны) поддерживают только 38%, а 59% - против того, чтобы Германия несла ответственность за долги других стран.

Вместе с тем приносить в жертву преимущества, которые им дает членство Германии в ЕС, немцы не хотят: 79% опрошенных высказались за полное восстановление действия Шенгенского соглашения, гарантирующего им свободу передвижения по многим странам Европы.

Глобализация идет на пользу и Германии, и лично немцам

К глобализации, об изъянах которой много писали в немецких СМИ в связи с пандемией коронавируса, большинство в ФРГ по-прежнему относится положительно. 89% участников исследования считают необходимым сотрудничество с другими странами для решения мировых проблем, а 71% ратуют за такой подход даже в том случае, если Германии придется жертвовать собственными национальными интересами.

Центр по выдаче масок в Гейдельберге

Несмотря на пандемию коронавируса, немцы по-прежнему положительно оценивают глобализацию

Позитивное отношение немцев к глобализации в Фонде Кёрбера объясняют их уверенностью в том, что Германия, как страна с экспортно ориентированной экономикой, от глобализации больше выигрывает, чем теряет. Так думают 59% опрошенных. А 52% сообщили, что глобализация дает преимущества и им лично. Поэтому неудивительно, что 65% респондентов не хотели бы, чтобы пандемия коронавируса привела к ослаблению всемирной взаимозависимости.

Такой подход, правда, не отменяет и некоторых тревог, вызванных, например, перебоями в поставках из Китая и Индии в Германию сырья для производства некоторых лекарственных препаратов. 85% немцев считают необходимым вернуть домой производство критически важных товаров.

Главное для немцев - изменение климата

Самыми неожиданными результатами исследования можно, пожалуй, считать ответы на вопрос, что немцы считают главным вызовом - для себя и для человечества в целом.

Опрос, напомним, проводился в апреле, в самый разгар эпидемии COVID-19 в Германии, но всемирная проблема охраны здоровья заняла в этом списке только второе место - 25% респондентов. На третьем (17%) - вооруженные конфликты, на четвертом (14%) - беженцы и миграция, на пятом (8%) – терроризм. А на первом (33%) - изменение климата на планете.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 14:15

Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Опускаются рейтинги – "Заповедник", выпуск 122

Аудио- и видеофайлы по теме

75 лет спустя: почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма  

Ложь о коронавирусе: обманывал ли Китай мировое сообщество? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

ВОЗ не известны случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей  

Эксперимент в немецкой школе: сдал тест на коронавирус - иди учиться  

Хроника пандемии: в Москве - наибольший прирост смертей среди больных COVID-19  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно