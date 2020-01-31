Как в Ухане строят больницы для зараженных коронавирусом (фотогалерея)

Строительство двух огромных больниц в Ухане для лечения зараженных коронавирусом завершится в рекордно короткие сроки. Листайте фото в галерее DW, чтобы увидеть, каков их масштаб.
Смотрите также:
Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась в КНР еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (28.01.2020)
Китайцы не выходят на улицы без масок и верят, что власти справятся со вспышками коронавируса, - украинская блогер и студентка университета в Сучжоу рассказала DW о ситуации в Китае. (31.01.2020)
Из-за эпидемии в китайском Ухане закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Чтобы бороться со скукой и поднять дух себе и другим, жители города идут на риск. (31.01.2020)
Коронавирус 2019-nCoV выявлен у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. (31.01.2020)