Как в Ухане строят больницы для зараженных коронавирусом (фотогалерея)

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

Плечом к плечу

Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.