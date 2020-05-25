Каждый пятый избиратель в ФРГ считает опасность COVID-19 преувеличенной

Политики и СМИ намеренно вводят общественность в заблуждение, преувеличивая опасность коронавируса, - такое мнение разделяет каждый пятый участник опроса, проведенного социологическим институтом Infratest-dimap по поручению немецкой общественно-правовой вещательной компании NDR. Его результаты были обнародованы в среду, 27 мая.

В опросе участвовали около 1000 граждан Германии в возрасте от 18 лет с правом голоса на выборах. По данным социологов, доля тех, кто считает опасность пандемии COVID-19 преувеличенной, особенно велика среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). 54 процента избирателей, симпатизирующих АдГ, разделили такое мнение. Это существенно выше, чем в среднем по Германии, указывает информагентство AFP.

Среди активных пользователей соцсетей этот тезис тоже пользуется популярностью: с ним согласился 31 процент таких респондентов.

Каким СМИ доверяют немцы во время пандемии COVID-19

Наибольшим доверием в вопросе освещения пандемии (68 процентов участников опроса) - пользуются общественно-правовые СМИ. На втором месте находятся печатные издания: им доверяют 42 процента опрошенных. Информацию, распространяемую частными теле- и радиокомпаниями, расценивают как достоверную 23 процента респондентов. В свою очередь социальные СМИ пользуются доверием лишь у 7 процентов участников опроса.

При этом более половины респондентов признали, что в последнее время получали новости о коронавирусе из социальных СМИ, таких как YouTube, Facebook, блоги и мессенджеры Telegram и WhatsApp. А десять процентов опрошенных даже активно распространяли эти новости.

"Результаты опроса показывают, что большинство людей испытывают довольно высокое доверие к общественно-правовым телеканалам и радиостанциям, а также к газетам", - отметил профессор журналистики университета Майнца Таньев Шульц (Tanjev Schulz). При этом существует большая разница во мнениях сторонников партии АдГ и мнениях остального населения, добавил эксперт.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Правительство Германии вводит чрезвычайные меры против эпидемии До 25 февраля в ФРГ было "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-Co-2. Но уже через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией, счет пошел на тысячи. Особенно неблагополучна эпидемиологическая ситуация на юге и западе страны. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил о программе массированной финансовой поддержки медицинских учреждений.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Закрытые школы и детские сады По всей стране теперь закрыты школы и детские сады, бары и клубы, рестораны и кинотеатры, высшие учебные заведения и школы профобучения - такие, как на этом снимке из Северного Рейна - Вестфалии. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей Германии введены резкие ограничения на выход из дома и контакты между людьми. Общественная жизнь замерла.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Прогноз распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии, но надеется на некоторое замедление темпов распространения эпидемии вследствие принятых властями ограничительных мер. В отдаленной же перспективе, считают немецкие вирусологи, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии. Автор: Елена Гункель

