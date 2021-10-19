Иоганн Вольфганг фон Гете

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Теперь даже самый далекий от литературы геймер сможет узнать, почему Фауст продал свою душу Мефистофелю: Немецкая национальная библиотека адаптировала поэму для компьютерной игры с использованием виртуальной реальности.
Институт имени Гёте и Германская служба академических обменов (DAAD) приостановят свою деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей. Что думают об этом в Германии?
Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?
В Берлине сообщили, что Гёте-Институт и Германская служба академических обменов вынуждены прекратить деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей.
В рамках XIV Красноярской музейной биеннале 17 июня стартует арт-проект "Очумелая выставка". В нем участвуют 34 художника из ФРГ и более 100 жителей Красноярска. Организатор выставки - Гете-Институт в Новосибирске.
Судьба дорогостоящей недвижимости в самом центре Нью-Йорка решена. Почему за зданием с зеленой крышей закрепилась дурная слава?
Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
Московский филиал Гёте-Института назвал лауреатов своей переводческой премии 2020 года. Каждый получит 4 тысячи евро. Среди победителей - настоящие бестселлеры.
Самый длинный урок немецкого языка, сад из мини-Бетховенов, уникальные выставки и множество других интересных совместных проектов. 26 сентября стартует Год Германии в России.
Эту олимпиаду не перенесли из-за пандемии. Самый большой в мире конкурс по немецкому языку проходит в онлайн-формате. DW поговорила с участниками из России, Беларуси и Украины.
Куратора культурных программ затолкали в машину в центре Багдада и увезли. МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с похищением немки Хеллы Мевис.
В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. DW побеседовала с немецким переводчиком его стихов.
Известный немецкий концерн и московское отделение Гете-Института снова решили отметить лучшие литературные переводы на русский язык. Как будет проходить этот престижный конкурс?
Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ездить без виз в страны Евросоюза, учиться и работать там - об этом мечтают многие молодые белорусы. Но насколько предлагаемые ЕС возможности совпадают с запросами молодежи, выясняла DW.
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