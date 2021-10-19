Иоганн Вольфганг фон Гете

Привился, а потом заболел ковидом? - Что говорят об этом эксперты. DW Новости (01.07.2021)

Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?