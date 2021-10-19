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Иоганн Вольфганг фон Гете

Auf einem Monitor im Deutschen Buch- und Schriftmuseum wird die interaktive Virtual Reality Experience «Goethe VR» gezeigt. Dabei wird Goethes Tragödie «Faust I und Faust II» in digitale Welt adaptiert. Das durch eine Kooperation von ZDF Digital, dem Goethe-Institut und dem Goethe Museum Düsseldorf entstandene Spiel ist ab dem 19.10.2021 im Rahmen der Dauerausstellung in dem Museum für jeden erlebbar.

Игра в "Фауста": в Германии поэму Гете адаптировали для геймеров 19.10.2021

Теперь даже самый далекий от литературы геймер сможет узнать, почему Фауст продал свою душу Мефистофелю: Немецкая национальная библиотека адаптировала поэму для компьютерной игры с использованием виртуальной реальности.

В Беларуси закрывают Институт имени Гёте и DAAD (01.07.2021) 01.07.2021

Институт имени Гёте и Германская служба академических обменов (DAAD) приостановят свою деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей. Что думают об этом в Германии?

Привился, а потом заболел ковидом? - Что говорят об этом эксперты. DW Новости (01.07.2021) 01.07.2021

Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?
Quelle: https://www.goethe.de/ins/by/de/ueb.html

МИД ФРГ сообщил о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и DAAD 30.06.2021

В Берлине сообщили, что Гёте-Институт и Германская служба академических обменов вынуждены прекратить деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей.
Projekt BIEST Thema: Schwindelerregende Ausstellung im Rahmen der XIV. Krasnojarsker Museumsbiennale: 34 in Berlin erfundene und in Sibirien hergestellte Kunstobjekte XIV. Krasnojarsker Museumsbiennale © Egor Roseytsev

"Очумелая выставка" в Красноярске: мост между Германией и Россией 15.06.2021

В рамках XIV Красноярской музейной биеннале 17 июня стартует арт-проект "Очумелая выставка". В нем участвуют 34 художника из ФРГ и более 100 жителей Красноярска. Организатор выставки - Гете-Институт в Новосибирске.
Das frühere Goethe-Haus (M). Der britische Stararchitekt D. Chipperfield soll das Gebäude für eine Zukunft als Zentrum für transatlantische Begegnungen sanieren. (zu dpa Chipperfield baut «Deutschlands teuerstes Spukschloss» in New York um)

Что станет с "Домом Гёте" на Манхэттене 08.06.2021

Судьба дорогостоящей недвижимости в самом центре Нью-Йорка решена. Почему за зданием с зеленой крышей закрепилась дурная слава?
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von DW Sprachkurse verwenden!*** via Suzanne Cords DW Sprachkurse | Band ok.danke.tschüss. Rechte: ok.danke.tschüss

Три слова в немецком, которые скоро выучат все 19.04.2021

Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
ARCHIV - Eine Frau liest ein Buch am Stand von Droemer Knaur GmbH & Co. KG (Bayern) auf der Leipziger Buchmesse am 13.03.2014 in Leipzig (Sachsen) verziert. Foto: Peter Endig/dpa (zu dpa «Welttag des Buches: 20 000 Menschen verschenken Lesestoff» vom 21.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

4 х 4000 евро: немцы награждают российских переводчиков 30.09.2020

Московский филиал Гёте-Института назвал лауреатов своей переводческой премии 2020 года. Каждый получит 4 тысячи евро. Среди победителей - настоящие бестселлеры.
Musikanten und Tanzende, Brauchtum, liebevoll verzierte Darstellung, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Год Германии в России: самое интересное 25.09.2020

Самый длинный урок немецкого языка, сад из мини-Бетховенов, уникальные выставки и множество других интересных совместных проектов. 26 сентября стартует Год Германии в России.
Holzpuppen stützen einen Duden, Symbolbild Aufrechterhaltung der Neuen Rechtschreibung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий как олимпийская дисциплина 04.08.2020

Эту олимпиаду не перенесли из-за пандемии. Самый большой в мире конкурс по немецкому языку проходит в онлайн-формате. DW поговорила с участниками из России, Беларуси и Украины.
Photo:1 Baghdad.Film Festival IV.Main title\ Photo titl\ Hella Mewis, Representative of the German embassy in Baghdad ,Baghdad, Iraq. Place and, Date: Baghdad, Iraq, Oct, 7,2012 Copyright\Photographer: Munaf Al-saidy

В Багдаде похищена гражданка Германии 21.07.2020

Куратора культурных программ затолкали в машину в центре Багдада и увезли. МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с похищением немки Хеллы Мевис.
22.10.1966, Kasachstan, Almaty: 6051209 22.10.1966 Kazakh SSR. Literary and memorial house-museum of Kazakh writer, playwright and scientist Mukhtar Auezov (b.1897, d. 1961) in Alma-Ata, now Auezov Scientific and Cultural Center. Books written by Auezov. Iosif Budnevich Foto: Iosif Budnevich//dpa |

"Казахский Гете": как творчество Абая связано с Германией? 28.11.2019

В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. DW побеседовала с немецким переводчиком его стихов.
Buchmesse non/fiction Moskau 27.11-2.12.12. Copyright: DW/Efim Schuhmann

Российские переводчики получат от немцев 1 миллион рублей 26.09.2019

Известный немецкий концерн и московское отделение Гете-Института снова решили отметить лучшие литературные переводы на русский язык. Как будет проходить этот престижный конкурс?
Blick auf die Rückseite des Brecht-Weigel-Hauses im brandenburgischen Buckow in der Märkischen Schweiz, aufgenommen am Dienstag (08.08.2006). In dem Haus am Schermützelsee rund 70 Kilometer östlich von Berlin verbrachte Bertolt Brecht gemeinsam mit seiner Frau Helene Weigel von 1952 bis zu seinem Tod die Sommer fernab der Großstadt. Das als Atelierhaus 1910/11 errichtete Gebäude zählt als Museum heute jährlich rund 15.000 Besucher. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn (zu lbn-Korr.-Bericht vom 09.08.2006) +++(c) dpa - Report+++

Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея) 25.08.2019

Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
28.05.2019, Thüringen, Weimar: Eine Rose blüht vor Schloss Belvedere. Die Ausstellung Tasting tomorrow – Porzellan, Bauhaus und Kulinarik“ wird hier bis 26. Oktober präsentiert. Es sind die Ergebnisse des siebten internationalen Porzellanworkshops Kahla kreativ, der im Sommer 2018 in den Werkshallen der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH stattfand. Zu sehen sind die Objekte ab dem 29. Mai. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Веймар - город Гёте (видео) 12.06.2019

Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

***Juni 2019**Minsk, Weißrussland*** Jugendfestival in Minsk: Europa und unsere Perspektive, Juni 2019

Учиться, работать, ездить без виз: чего ждет молодежь Беларуси от ЕС 10.06.2019

Ездить без виз в страны Евросоюза, учиться и работать там - об этом мечтают многие молодые белорусы. Но насколько предлагаемые ЕС возможности совпадают с запросами молодежи, выясняла DW.
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