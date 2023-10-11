В Германии новая золотая монета - с Фаустом

"Фауст" Иоганнa Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) - одно из величайших произведений немецкой литературы, в котором затронуты вечные темы: о смысле жизни, поиске истины, безграничных возможностях человеческого разума. Говорится в нем и об искушении богатством. Но как это не иронично - именно Фауст и Мефистофель украшают теперь новую золотую коллекционную монету номиналом 100 евро, которая готовится к выпуску в октябре. Она будет сделана из золота (999 пробы), весить 15,55 гр и иметь диаметр 28 мм. Всего не более 160 тысяч экземпляров. Выпускная цена - примерно 1000 евро.

Серия золотых монет

На монете изображены Фауст и Мефистофель, профили которых смотрят в разные стороны; между ними - перо как символ заключенной ими сделки и небольшая капля крови, которой она была скреплена. Справа, лицом к лицу с Фаустом - профиль Гретхен.

Монета была разработана художником Михаэлем Отто (Michael Otto) из немецого Роденбаха. Она стала первой в серии из восьми частей под названием "Шедевры немецкой литературы", посвященной самым важным немецким произведениям. С 2023 года ежегодно будет выпускаться новая монета, посвященная литературной тематике. При этом фокус будет делаться не на авторе, а на литературном произведении и его значении для немецкой культуры.

После "Фауста" коллекционные монеты этой серии будут посвящены пьесе "Разбитый кувшин" Генриха фон Клейста (Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist), повести "Из жизни одного бездельника" Йозефа фон Эйхендорфа (Joseph Karl Benedikt von Eichendorff), новелле "Бук иудея. Картина нравов горной Вестфалии" Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф (Annette von Droste-Hülshoff), критическому труду "Эта книга принадлежит королю" Беттины фон Арним (Bettina von Arnim), роману "Будденброки" Томаса Манна (Thomas Mann), стихотворению "Старый тибетский ковер" Эльзы Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler), роману "Процесс" Франца Кафки.

"Фауст" - дело всей жизни Гете

Поэт, драматург, прозаик, философ и государственный деятель Иоганн Вольфганг фон Гете (1749-1832) внес огромный вклад в немецкую и мировую литературу. Его произведения, и особенно философская драма "Фауст", увековечили его имя и обеспечили немецкой литературе XIX века мировую известность.

На написание и переработку трагедии в двух частях Гете потратил 60 лет. Уже между 1772 и 1775 годами автор начал разработку этой тематики. Рукопись первой версии была утеряна, но более века спустя была найдена ее копия.

"Фауст I" Гете стал первой книгой, опубликованной в знаменитой немецкой книжной серии Reclam's Universal Library Фото: Heritage Images/picture alliance

Первая печатная версия драмы вышла в 1790 году под названием "Фауст, фрагмент". На протяжении многих лет драматург продолжал переделывать то, что сейчас известно как "Фауст, часть первая". Последняя опубликованная версия, отредактированная самим Гете, вышла в 1828-1829 годах. Последние годы своей жизни Гете провел, работая над второй частью своего magnum opus - "Фауст, часть вторая". Она была опубликована в 1832 году, уже после смерти писателя, в соответствии с его последней волей.

Алхимик эпохи Возрождения, ставший героем "Фауста"

В центре творчества Гете - фигура доктора Фауста, депрессивного ученого, который после неудачной попытки самоубийства продает свою душу дьяволу в обмен на исключительные знания и удовольствия. Одной из вех неустанного пути поиска смысла жизни стала для Фауста любовная связь с Гретхен, закончившаяся трагически.

На написание драмы Гете вдохновила история реального человека, Иоганна Георга Фауста, немецкого алхимика, астролога и мага эпохи Возрождения, который был осужден церковью как богохульник, заключивший договор с дьяволом. Факты и слухи об этом историческом персонаже породили множество мифов, ставших частью немецкого фольклора.

Почему этот сюжет до сих пор актуален

"Фауст" Гете наполнен философскими размышлениями об идеалах эпохи Просвещения, философского и интеллектуального движения, продвигающего современные идеи, веру в научно-технический прогресс. Что характерно и для общества сегодняшнего дня.

Не забыт "Фауст" и в культурной жизни - пьесу до сих пор ставят на театральных сценах. Множество отсылок к этому произведению можно увидеть и в поп-культуре. Даже в нашу речь прочно вошло прилагательное "фаустовский", подразумевающее под собой принесение в жертву духовных ценностей ради власти, знаний или материальной выгоды.

Параллели с сегодняшним днем можно провести и в связи с затронутой в драме денежной тематикой. Так, автор книги "Фауст" Гете: драма современности" Михаэль Йегер (Michael Jaeger) считает, что сцена с бумажными деньгами, например, вполне отражает наш сегодняшний мир. Речь идет о моменте, когда Мефистофель заменяет золото бумажными купюрами, чтобы поощрить их трату. В конце концов разбазаривание денег приводит к инфляции, которая выходит из-под контроля. По мнению автора, этот эпизод находит отражение и в реальной жизни.

Как считает еще один немецкий историк и исследователь творчества Гете, Пауль Каль (Paul Kahl), одной из отличительных черт немецкого поэта является то, что он с помощью новых вопросов подверг испытанию традиции "старой Европы". Несмотря на то, что каждая эпоха имеет свое собственное социальное-политическое устройство, наиболее значимые вопросы человеческого бытия всегда остаются неизменными, отмечает литературовед. Поэтому, по мнению Каля, классические произведения Гете сохраняют свою актуальность с течением времени. Как, например, один из центральных вопросов произведения: "Какие знания мы способны получить и есть ли предел этим знаниям?"

В творчестве Гете, безусловно, есть еще много уроков, полезных и современному человеку, и они для любителей литературы ценнее, чем новая золотая монета в 100 евро с изображением Фауста и Мефистофеля из серии "Шедевры немецкой литературы".

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