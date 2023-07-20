Кража золотых монет из музея в Баварии: часть клада найдена?

В Германии по делу о краже из Кельтско-римского музея были задержаны четверо мужчин. У одного из них нашли 18 кусков золота, которое по составу соответствует похищенному в Баварии кладу.

На севере Германии при задержании одного из четырех подозреваемых в резонансном похищении золотых монет из баварского музея у мужчины были обнаружены 18 кусков золота. С "высокой степенью вероятности" речь идет о части клада, похищенного из Кельтско-римского музея в общине Манхинг на юго-востоке Германии, сообщил представитель земельного ведомства по уголовным делам в четверг, 20 июля.

Первоначальный анализ показал, что золото, серебро и медь соответствуют составу похищенного из Манхинга клада. Однако государственное археологическое собрание, к которому относится и пострадавший музей, проходит дополнительную экспертизу.

Золотые монеты могли переплавить

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) не исключает, что "клад не сохранился в своем первозданном виде, по крайней мере, целиком". По мнению следователей, для получения каждого из кусков драгоценного металла похитители расплавили по четыре золотые монеты.

Четверо мужчин были задержаны в Мекленбурге - Передней Померании на севере ФРГ и Северном Рейне - Вестфалии двумя днями ранее. Ни один из них пока не признал вину в похищении экспонатов. Прокуратура и полиция обвиняют задержанных в общей сложности в одиннадцати уголовных преступлениях, включая кражи со взломом в супермаркетах, казино и бюро регистрации автомобилей. Следователи 20 июля провели в северном регионе обыски на нескольких земельных участках и в ряде помещений по делу о краже в Баварии.

Резонансное похищение золотого клада

В ночь на 22 ноября 2022 года неизвестные проникли в Кельтско-римский музей в общине Манхинг на юго-востоке Германии и похитили оттуда 483 золотые монеты и еще несколько предметов. Стоимость похищенного оценивается в миллионы евро.

Речь идет о самом крупном золотом кладе кельтского происхождения, найденном в XX веке. Монеты, датируемые примерно сотым годом до нашей эры, общим весом около 4 кг, были обнаружены в 1999 году на раскопках так называемого Манхингского оппида - кельтского города-крепости периода Римской империи.

Смотрите также: