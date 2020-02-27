 Из-за коронавируса в Кельнском соборе не будет святой воды (фото) | Кадр дня | DW | 28.02.2020

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Кадр за кадром

Из-за коронавируса в Кельнском соборе не будет святой воды (фото)

В самом посещаемом храме Германии приняли меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Центральный неф Кельнского собора

Центральный неф Кельнского собора

Кельн • В целях уменьшения рисков передачи коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Кельнском соборе решено в ближайшее время не наполнять больше чаши со святой водой. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на коллегию священников храма - соборный капитул.

Эпидемия коронавируса и церковные ритуалы

Согласно традиции, перед тем, как осенить себя крестным знамением, верующие католики на входе в храмы обмакивают пальцы в святую воду. От этого сейчас здесь придется отказаться, как и от ритуального рукопожатия - пожелания мира, любви и единства (нем. Friedensgruß) во время церковных служб.

Вместо рукопожатия прихожан будут просить улыбнуться и кивнуть друг другу. Кроме того, во время причастия священники в Кельнском соборе будут класть евхаристический хлеб (нем. Hostie) только в руки, а не язык, как это иногда делается.

Кельнский собор - популярная туристическая достопримечательность

Кельнский собор - выдающийся памятник готической архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот храм является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии. Ежедневно здесь бывает до 20 тысяч туристов со всего мира.

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    Автор: Елена Гункель


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