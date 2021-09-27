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Сотни домов разрушены на Крите в результате землетрясения, толчки ощущались и на турецком побережье. Один человек погиб, более 10 жителей получили ранения.
На испанском острове Пальма после серии землетрясений началось извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха. В нескольких местах из вулкана выбрасывается дым, пепел и лава.
17 человек погибли в штате Идальго в больнице для пациентов с коронавирусом, где вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения.
В районы бедствия направляются врачи, санитары и специалисты по уходу из двух немецких организаций. В результате землетрясения на Гаити погибли почти 2200 человек.
Разрушены десятки тысяч домов. Евросоюз выделил Гаити срочную гуманитарную помощь.
Средства ООН помогут обеспечить пострадавших от стихийного бедствия в Гаити медицинской помощью, чистой водой и временными убежищами.
В результате мощного землетрясения в Гаити погибли 724 человека, еще 2800 получили ранения. США направили в страну помощь.
Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренса. Магнитуда превысила показатели, зафиксированные при катастрофах 2010 и 2018 годов. Власти заявили о минимум 227 погибших.
Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.
В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Пожары, землетрясения, потеря прихожан, - эти церкви пришли в упадок по разным причинам. Французский фотограф несколько лет искал заброшенные часовни, чтобы показать их еще раз миру.
В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, погибли как минимум 85 жителей Турции и два подростка на греческом острове Самос.
Врачи вынуждены лечить раненых после землетрясения в Измире в условиях пандемии. Медицинская помощь оказывается 243 пострадавшим. Из под завалов извлечены около 100 человек.
В предстоящие выходные в Беларуси вновь ожидаются массовые демонстрации. Накануне выступлений Лукашенко решил припугнуть протестующих физической расправой.
В провинции Измир на западе Турции разрушен целый ряд домов. Для греческого острова Самос в Эгейском море объявлено предупреждение о цунами.
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