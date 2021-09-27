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Землетрясения

Firefighters stand next to a demolished Greek Orthodox church of Profitis Ilias after a strong earthquake in Arkalochori village on the southern island of Crete, Greece, Monday, Sept. 27, 2021. A strong earthquake with a preliminary magnitude of 5.8 has struck the southern Greek island of Crete, and Greek authorities say one person has been killed and several more have been injured. (AP Photo/Harry Nikos)

Один человек погиб при мощном землетрясении на Крите 27.09.2021

Сотни домов разрушены на Крите в результате землетрясения, толчки ощущались и на турецком побережье. Один человек погиб, более 10 жителей получили ранения.
A plume of smoke rises following the eruption of a volcano in the Cumbre Vieja national park at El Paso, on the Canary Island of La Palma, September 19, 2021. REUTERS/Borja Suarez

На Канарах началась эвакуация из-за извержения вулкана 19.09.2021

На испанском острове Пальма после серии землетрясений началось извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха. В нескольких местах из вулкана выбрасывается дым, пепел и лава.
Dieses von Mexikos Staatlichem Institut für Soziale Sicherheit (IMSS) zur Verfügung gestellte Foto zeigt Menschen in Schutzkleidung und mit Mund-Nasen-Schutz, darunter Angestellte eines Krankenhauses, die ein Boot durch die überflutete Straße ziehen. (zu dpa «Krankenhaus in Mexiko überschwemmt: Mindestens 16 Tote») +++ dpa-Bildfunk +++

Жертвами наводнения и землетрясения в Мексике стали 18 человек 08.09.2021

17 человек погибли в штате Идальго в больнице для пациентов с коронавирусом, где вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения.
People affected by Saturday's earthquake stand under the rain of Tropical Depression Grace at a refugee camp in Les Cayes, Haiti, Monday, Aug. 16, 2021. (AP Photo/Joseph Odelyn)

На Гаити жертвам землетрясения помогут спасатели из Германии 20.08.2021

В районы бедствия направляются врачи, санитары и специалисты по уходу из двух немецких организаций. В результате землетрясения на Гаити погибли почти 2200 человек.
A man observes the wrecage of buildings, while the rain falls during the passage of the storm Grace, in Camp Perrin, Haiti, 17 August 2021. Heavy rains fell during the last hours in southwestern Haiti, the area most affected by the 7.2 magnitude earthquake on the Richter scale that last Saturday caused more than 1,400 deaths and 6,900 injuries. EFE / Orlando Barra Heavy rains fall in the area most affected by the earthquake in Haiti ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xOrlandoxBarrax AME9172 20210817-81b830b3cf1c9e648faa2686af1ce183af6b67b8

Число жертв землетрясения на Гаити составило почти 2 тысячи 18.08.2021

Разрушены десятки тысяч домов. Евросоюз выделил Гаити срочную гуманитарную помощь.
15.08.2021, Haiti, Les Cayes: Ein Paar schläft unter einem Schirm auf einem Fußballfeld, wo sie nach einem Erdbeben die Nacht verbracht haben. Das Erdbeben der Stärke 7,2 hat Haiti am 14.08.2021 erschüttert. Foto: Joseph Odelyn/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ООН выделит 8 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Гаити 16.08.2021

Средства ООН помогут обеспечить пострадавших от стихийного бедствия в Гаити медицинской помощью, чистой водой и временными убежищами.
People look for survivors at a house destroyed following a 7.2 magnitude earthquake in Les Cayes, Haiti August 14, 2021. REUTERS/Ralph Tedy Erol NO RESALES. NO ARCHIVES

Число жертв землетрясения в Гаити превысило 700 15.08.2021

В результате мощного землетрясения в Гаити погибли 724 человека, еще 2800 получили ранения. США направили в страну помощь.
The back side of the residence of the Catholic bishop is damaged after an earthquake in Les Cayes, Haiti, Saturday, Aug. 14, 2021. (AP Photo/Delot Jean)

Власти Гаити мобилизуют ресурсы после мощного землетрясения 14.08.2021

Эпицентр землетрясения находился в 125 км к западу от столицы - Порт-о-Пренса. Магнитуда превысила показатели, зафиксированные при катастрофах 2010 и 2018 годов. Власти заявили о минимум 227 погибших.
10/03/2005 Atomkraftwerk Hamm-Uentrop, Hochtemperaturreaktor HTR, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Hamm | nuklear power station Hamm Uentrop, high temprature reactor HTR, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Hamm

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС 09.06.2021

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Strong quake in northeastern Japan The fallen gate of a house is seen on a street in Koori, Fukushima Prefecture, on Feb. 14, 2021, after an earthquake with a magnitude of 7.3 struck northeastern Japan late on Feb. 13. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В Японии вновь произошло сильное землетрясение 20.03.2021

Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.
Japan's Prime Minister Yoshihide Suga bows in front of the altar for victims of the March 11 earthquake and tsunami at the national memorial service on the 10th anniversary of the disaster, in Tokyo, Japan March 11, 2021. Behrouz Mehri/Pool via REUTERS

Япония почтила память жертв сильнейшего землетрясения в своей истории 11.03.2021

В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Verlassene Kirchen: Kultstätten im Verfall von Meslet Francis. Zwischen 2012 und 2019 fotografierte Francis Meslet mehrere Hundert Kultstätten in ganz Europa. Jonglez Verlag Faszination / Katholisches Kolleg und Kapelle 19. Jahrhundert, Frankreich, Centre-Val de Loire.

Куда уходят церкви (фотогалерея) 04.01.2021

Пожары, землетрясения, потеря прихожан, - эти церкви пришли в упадок по разным причинам. Французский фотограф несколько лет искал заброшенные часовни, чтобы показать их еще раз миру.
Volunteers search for survivors at a collapsed building after a powerful earthquake struck Turkey's western coast and parts of Greece, in Izmir, on October 31, 2020. - A powerful earthquake hit Turkey and Greece on October 30, killing at least 22 people, levelling buildings and creating a sea surge that flooded streets near the Turkish resort city of Izmir. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Число жертв землетрясения в Эгейском море выросло до 87 02.11.2020

В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, погибли как минимум 85 жителей Турции и два подростка на греческом острове Самос.
IZMIR, TURKEY - OCTOBER 31: Emergency services personnel carry an injured woman from the rubble of a collapsed building after a powerful earthquake struck on October 31, 2020 in Izmir, Turkey. Twenty-four people have been killed and more than eight hundred injured after an earthquake struck the Aegean Sea off the coast of Turkey's Izmir Province. More than twenty buildings were destroyed in Izmir, Turkey's third largest city. (Photo by Burak Kara/Getty Images) on October 31, 2020 in Izmir, Turkey. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 900 31.10.2020

Врачи вынуждены лечить раненых после землетрясения в Измире в условиях пандемии. Медицинская помощь оказывается 243 пострадавшим. Из под завалов извлечены около 100 человек.

"Пленных не берем": Лукашенко угрожает протестующих "оставить без рук". DW Новости (30.10.2020) 30.10.2020

В предстоящие выходные в Беларуси вновь ожидаются массовые демонстрации. Накануне выступлений Лукашенко решил припугнуть протестующих физической расправой.
IZMIR, TURKEY - OCTOBER 30: A man walks among debris of collapsed buildings after a magnitude 6.6 quake shook Turkey's Aegean Sea coast, in Izmir, Turkey on October 30, 2020. Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В результате землетрясения на западе Турции ранены свыше 400 человек, есть погибшие 30.10.2020

В провинции Измир на западе Турции разрушен целый ряд домов. Для греческого острова Самос в Эгейском море объявлено предупреждение о цунами.

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