Землетрясения

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.