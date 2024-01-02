Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают

Подземные толчки у западного побережья Японии навеяли воспоминания о небывалом цунами и катастрофе на АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке страны в 2011 году. К счастью, на этот раз все не так страшно.

На следующий день после сильного землетрясения, случившегося днем 1 января в Японии, спасательные работы на наиболее пострадавшем от стихии полуострове Ното на западе страны продвигались довольно медленно. Важные мосты и дороги, ведущие в зону бедствия, повреждены или полностью разрушены, из-за чего доставка первой помощи поначалу застопорилась.

Во многих местах асфальтное покрытие вздыбилось и разломано. Трещины в почве, поваленные опоры линий электропередач, груды земли и покосившиеся и упавшие дома заблокировали многие магистрали. "Транспортным средствам крайне сложно добраться до северных районов Ното", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Поэтому, по его словам, правительство делает акцент на доставку грузов помощи кораблями. Около 10 000 военных японских Сил самообороны мобилизованы для проведения спасательных работ и оказания помощи населению.

Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 7,6 Фото: Kyodo News/AP/picture alliance

Самое сильное с 1885 года землетрясение для этой части Японии

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к северо-востоку от города Вадзима на глубине 16 км у побережья полуострова Ното в префектуре Исикава на Хонсю - самом большом японском острове. По данным Метеорологического агентства Японии, максимальная магнитуда достигала 7 по местной шкале интенсивности, которая классифицирует последствия землетрясения для людей и зданий.

Магнитуда по шкале Рихтера составила 7,6. Это было самое сильное землетрясение для западной части страны с момента начала наблюдений в 1885 году. Метеорологическое бюро предупредило о возможности в ближайшие дни и недели последующих, еще более сильных подземных толчков.

Последствия землетрясения 1 января 2024 года Фото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

В течение вторника местные власти практически ежечасно пересматривали число жертв в сторону увеличения. Оно уже почти достигло 50 человек. Только в муниципальной больнице Вадзимы при невыясненных обстоятельствах погибли семь пациентов. Вскоре после землетрясения в прибрежном городе вспыхнул сильный пожар, уничтоживший за ночь более 200 жилых и коммерческих зданий вокруг рыночной площади.

Семиэтажное многоквартирное здание опрокинулось на бок и похоронило под собой соседние дома. Удар стихии также повредил здания и улицы в туристическом центре Канадзавы - столицы префектуры Исикава. На парковке больницы университета Канадзавы были установлены стулья в форме букв SOS.

Спасательные работы в Японии продолжаются

Добровольцы, полицейские и военные пытались спасти людей, оказавшихся под завалами. Из-за постоянных афтершоков - подземных толчков, происходящих после основного и более слабых по сравнению с ним, - спасателям приходилось действовать с осторожностью.

Спасательные работы в зоне бедствия продолжаются, 2 января 2024 года Фото: Defense Ministry of Japan/REUTERS

Тысяча жителей была эвакуирована на авиабазу Сил самообороны в Вадзиме, где им выдали одеяла, воду и еду. В общей сложности около 100 000 человек в пяти префектурах получили приказ об эвакуации.

Новый год - большой государственный праздник в Японии. Большинство магазинов в это время закрыто, а члены семей обычно собираются вместе.

Предупреждение о цунами отменено

Подземные толчки в Японии вызвали цунами. Высота волн, когда они обрушились на побережье, достигала 1,20 метра. Телевидение в выпусках новостей показало рыбацкие лодки, плавающие вверх дном или выброшенные на берег. Диктор общественно-правового телеканала NHK срывающимся голосом призвала всех жителей региона немедленно подняться на возвышенности.

Предупреждение о цунами в Японии, 1 января 2024 года Фото: Eugene Hoshiko/AP/picture alliance

Метеорологическое агентство предупреждало о волнах высотой до пяти метров. Для многих японцев это первое с марта 2011 года подобное предупреждение вызвало воспоминания о случившемся тогда страшном цунами, которое унесло жизни около 20 тысяч человек и стало причиной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

Власти Северной Кореи и России также оповестили экипажи судов и жителей прибрежных районов о возможном ударе стихии. Впрочем, все предупреждения о цунами в самой Японии были отменены 2 января в 10 часов утра по местному времени.

Никаких "неполадок" на японских АЭС

По официальной информации, на шести АЭС, расположенных на западном побережье Японии и имеющих в общей сложности 22 атомных реактора, не произошло никаких "неполадок". Имеется в виду утечка радиоактивных материалов. Два ближайших от эпицентра землетрясения реактора АЭС Сика, находящейся примерно в 100 км от него, были остановлены почти 13 лет назад после катастрофы на "Фукусиме-1".

Впрочем, оператор АЭС сообщил, что из бассейнов для отработавших тепловыделяющих элементов вылилась вода. Насос бассейнов, по его словам, не работал почти час. Кроме того, на участке, где установлен ядерный реактор, произошло возгорание трансформатора.

Высокоскоростные поезда, курсирующие по сети железных дорог "синкансэн", возобновили движение менее чем через сутки после землетрясения. По данным Западно-японской железной дороги, около 1400 пассажиров застряли в четырех поездах примерно на одиннадцать часов, пока не была проведена проверка безопасность путей и других железнодорожных объектов.

Смотрите также: