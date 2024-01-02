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В Японии растет число жертв землетрясения

Евгений Жуков
2 января 2024 г.

Только в городе Вадзима на западе Японии в результате сильного землетрясения погибли не менее восьми человек. А общее число жертв достигло как минимум шестнадцати.

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Дым от пожаров после землетрясения в японском городе Вадзима
Дым от пожаров после землетрясения в японском городе ВадзимаФото: Kyodo News/AP//picture alliance

Число погибших в результате серии сильных землетрясений на полуострове Ното на западном побережье Японии продолжает расти. Премьер-министр Фумио Кисида заявил во вторник, 2 января, о "многочисленных жертвах". Спасение выживших он назвал "состязанием со временем".

Как сообщает газета Mainichi Shimbun, подтверждена гибель по меньшей мере 16 человек. Больше всего жертв - в городе Вадзима в префектуре Исикава: по данным телеканала NHK, там погибли 8 человек. Не менее 7 человек получили серьезные ранения, многие строения повреждены - десятки домов сгорели, еще многие обрушились, сообщили местные власти. Даже спустя 13 часов полностью погасить вспыхнувшие пожары не удалось. В регионе продолжается поисково-спасательная операция.

Дома шатались и в Токио

Землетрясение произошло в центральной части Японии 1 января, его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился на полуострове Ното, однако и в окрестностях японской столицы Токио, на удалении порядка 400 км, ощущалось колебание домов. Подземные толчки привели к оползням, разрыву дорожного покрытия, были повалены деревья. В ряде префектур были объявлены предупреждения о цунами высотой 5 метров, позднее они были сняты, но местных жителей призывают соблюдать осторожность.

По словам премьер-министра Кисиды, доступ в северную часть полуострова затруднен из-за поврежденных транспортных путей. Спасатели попытаются морем добраться в изолированные районы.

Афтершоки продолжились во вторник утром. По данным метеорологического управления Японии, в общей сложности с понедельника было зафиксировано 155 подземных толчков. Метеорологи предупреждают, что в течение недели, особенно в ближайшие два-три дня, могут произойти новые сильные землетрясения.

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