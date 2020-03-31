Защитные маски шьют в театрах и на мебельной фабрике (фотогалерея)

Где в Германии шьют защитные маски

Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.