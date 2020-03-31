Защитные маски шьют в театрах и на мебельной фабрике (фотогалерея)

Из-за пандемии коронавируса во всем мире возник дефицит защитных масок. В Германии простые маски сейчас шьют все: от сотрудников театральных мастерских - до работников мебельных фабрик.
Помощь соседям, бесплатные продукты и аплодисменты с балконов, - среди жителей Германии растет число неравнодушных к проблемам тех, кого затронул коронавирус. (19.03.2020)
В США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции - презервативы и вино, в Шотландии - виски, а в Германии - муку и туалетную бумагу. И для всего этого есть одно немецкое слово: "хамстерство". (17.03.2020)
Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса. (16.03.2020)
DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью. (27.03.2020)
Опустевшие полки в некоторых магазинах стали шоком для жителей Германии. Власти успокаивают: продуктов питания хватит всем. Эксперты считают также минимальным риск подцепить SARS-CoV-2 с зараженной поверхности. (17.03.2020)
В одной немецкой кондитерской решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны. (27.03.2020)