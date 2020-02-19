 Жители Полтавской области в Украине протестуют против коронавирусного карантина | Новости из Германии об Украине | DW | 20.02.2020

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Украина

Жители Полтавской области в Украине протестуют против коронавирусного карантина

В четверг жители Новых Санжар вышли на акцию протеста против размещения эвакуированных из Уханя украинцев в расположенном в поселке медцентре. Украина эвакуировала из Китая 72 человека.

Граждане Украины, эвакуированные из Уханя, спускаются по трапу самолета

Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Уханя

В поселке Новые Санжары Полтавской области в четверг, 20 февраля, разгорелись массовые протесты против размещения на карантин эвакуированных из Уханя граждан Украины. Жители поселка перекрыли дорогу межрегионального значения. К месту протеста были стянуты бойцы Национальной гвардии и тяжелая военная техника, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Павловский. Произошли столкновения между протестующими и прибывшими на место полицейскими.

Эвакуированные украинцы приземлились в Харькове

В расположенный в Новых Санжарах медицинский центр Национальной гвардии Украины должны доставить украинцев, эвакуированных из китайского города Ухань, ставшего очагом коронавируса. В четверг самолет с ними приземлился в международном аэропорту Харькова. На его борту находились 72 пассажира - 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Контекст

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

В течение 14 дней они будут пребывать в карантине в Новых Сажарах, куда их доставят на пяти автобусах в сопровождении полиции, заявил "Интерфаксу" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. У прибывших из Уханя пока не выявлено признаков коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Зеленский обещает беспрецедентные меры безопасности

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, прибывший на место протестов, призвал украинцев быть сдержанными и взвешивать свои поступки. "Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. Ни у кого нет симптомов острой респираторной инфекции", - написал он на своей странице в Faсebook. В пятницу, 21 февраля, Полтавский областной совет соберется на внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в Новых Санжарах.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал организаторов протеста, заявив, что их реакция показывает "далеко не лучшую сторону нашего характера". Он заявил, что Украина приняла беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса. В своем Telegram-канале украинский президент подчеркнул, что медицинский центр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - пообещал Зеленский.

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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