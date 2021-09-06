ЕС требует освободить Марию Колесникову и Максима Знака

После вынесения Минским областным судом приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку Евросоюз потребовал немедленного освобождения обоих политических заключенных. Об этом говоритсяв заявлении официального представителя Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петера Стано, опубликованном в понедельник, 6 сентября.

В своем заявлении Стано назвал Колесникову "символом движения за демократическую Беларусь", а Знака - "выдающимся юристом". Представитель ЕС подчеркнул, что Колесникову осудили на 11 лет колонии, а Знака - на 10 лет колонии, по необоснованным обвинениям в "сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем", "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создании экстремистского формирования и руководстве им".

"ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение прав человека и основополагающих свобод народа Беларуси со стороны режима в Минске. ЕС также подтверждает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси (количество которых превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за осуществление своих прав", - заявил представитель Евросоюза. Стано добавил, что ЕС продолжит свои усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей.

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