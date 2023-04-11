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Елена Дожина
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Елена Дожина: избранные публикации
Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было
98-летний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года во Франции рассказал о случившемся.
Культура
17.05.2023
17 мая 2023 г.
Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом
Искусственный интеллект создает изображения, которые сложно отличить от настоящих. Как их распознать? Советы от DW.
Культура
04.05.2023
4 мая 2023 г.
Как компьютерный квест помогает отвлечься от войны
Киевская студия Frogwares выпустила компьютерную игру "Sherlock Holmes: The Awakened". Повлияла ли война на разработку?
Культура
11.04.2023
11 апреля 2023 г.
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Елена Дожина: другие публикации
Секс-скандал с Rammstein получил продолжение
Секс-скандал с Rammstein получил продолжение
7 июня в Мюнхене - концерт Rammstein. Из-за разгоревшегося секс-скандала вокруг ее фронтмена у группы возникли проблемы.
Культура
07.06.2023
7 июня 2023 г.
Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?
Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?
Может ли кит с оборудованием на спине шпионить у берегов стран НАТО? Комментирует Ольга Шпак, специалист по белухам.
Культура
02.06.2023
2 июня 2023 г.
Одна сосиска в месяц! или Новые рекомендации для немцев
Одна сосиска в месяц! или Новые рекомендации для немцев
Немецкое общество по вопросам питания собирается ограничить потребление мяса?
Здоровье
01.06.2023
1 июня 2023 г.
В Германии улучшилась демографическая ситуация
В Германии улучшилась демографическая ситуация
Доля детей в населении ФРГ выросла до 13 процентов. Причина - в росте рождаемости.
Культура
31.05.2023
31 мая 2023 г.
Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии
Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии
Несмотря на запрет мобильных устройств, нескольким абитуриентам в Гамбурге удалось воспользоваться ChatGPT на экзамене.
Культура
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Мертвый медведь найден на железнодорожных путях в Австрии
Мертвый медведь найден на железнодорожных путях в Австрии
Весной появилось много признаков присутствия медведей в альпийском регионе. Один из них сбит насмерть поездом в Австрии.
Культура
24.05.2023
24 мая 2023 г.
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