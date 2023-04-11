  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины

Елена Дожина

Пропустить раздел Елена Дожина: избранные публикации

Елена Дожина: избранные публикации

Люди стоят перед гробом Жана-Марселя Дарту, одного из двух оставшихся в живых после резни СС 10 июня 1944 года. Снимок сделан на церемонии прощания 7 октября 2016 года в Орадур-сюр-Глан

Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было

98-летний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года во Франции рассказал о случившемся.
Культура17 мая 2023 г.
фото, сделанное компьютером

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Искусственный интеллект создает изображения, которые сложно отличить от настоящих. Как их распознать? Советы от DW.
Культура4 мая 2023 г.
Сергей Оганесян

Как компьютерный квест помогает отвлечься от войны

Киевская студия Frogwares выпустила компьютерную игру "Sherlock Holmes: The Awakened". Повлияла ли война на разработку?
Культура11 апреля 2023 г.
Пропустить раздел Елена Дожина: другие публикации

Елена Дожина: другие публикации

На концерте Rammstein в городе Одензе в Дании, 2 июня 2023 года

Секс-скандал с Rammstein получил продолжение

Секс-скандал с Rammstein получил продолжение

7 июня в Мюнхене - концерт Rammstein. Из-за разгоревшегося секс-скандала вокруг ее фронтмена у группы возникли проблемы.
Культура7 июня 2023 г.
Кита-белуху у берегов Норвегии подкармливали с рук

Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?

Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?

Может ли кит с оборудованием на спине шпионить у берегов стран НАТО? Комментирует Ольга Шпак, специалист по белухам.
Культура2 июня 2023 г.
Карривурст с картофелем фри - культовое блюдо немцев

Одна сосиска в месяц! или Новые рекомендации для немцев

Одна сосиска в месяц! или Новые рекомендации для немцев

Немецкое общество по вопросам питания собирается ограничить потребление мяса?
Здоровье1 июня 2023 г.
В ФРГ почти 11 миллионов детей в возрасте до 13 лет

В Германии улучшилась демографическая ситуация

В Германии улучшилась демографическая ситуация

Доля детей в населении ФРГ выросла до 13 процентов. Причина - в росте рождаемости.
Культура31 мая 2023 г.
Выпускные экзамены проходят почти во всех землях Германии с конца апреля до начала июля

Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии

Искусственный интеллект на выпускном экзамене в Германии

Несмотря на запрет мобильных устройств, нескольким абитуриентам в Гамбурге удалось воспользоваться ChatGPT на экзамене.
Культура30 мая 2023 г.
Мертвый бурый медведь лежит на железнодорожных путях в Австрии

Мертвый медведь найден на железнодорожных путях в Австрии

Мертвый медведь найден на железнодорожных путях в Австрии

Весной появилось много признаков присутствия медведей в альпийском регионе. Один из них сбит насмерть поездом в Австрии.
Культура24 мая 2023 г.
Показать еще
На главную страницу