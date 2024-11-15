Германия раскаялась в своем колониальном прошлом

До сих пор в Германии не было памятника, посвященного жертвам преступлений колониальной эпохи. Подробное исследование этой темной страницы немецкой истории началось сравнительно недавно.

Это первый в ФРГ мемориал, созданный в память о страшных последствиях колониальной политики Германской империи. Он открылся в Берлине в четверг, 14 ноября. Символом памяти о народах, страдавших под колониальным правлением и часть которых до сих пор ощущает последствия того времени, стала фигура в виде конуса, сплетенного из бронзовых нитей. В подземной части композиции находится земля, привезенная из бывших колоний. Высота мемориала, сквозь который можно пройти, - чуть более пяти метров, диаметр - 4,3 метра.

Эскиз памятника был выбран на международном конкурсе, в котором участвовали 244 проекта. Он возведен в столичном районе Нойкельн - в так называемой Берлинской глобальной деревне, где находятся представительства около 50 ассоциаций и инициатив по вопросам развития и миграционных процессов.

Вспоминая "Конголезскую конференцию"

Мемориал, созданный коллективом художников The Lockward Collective и получивший название "Земное гнездо" ("EarthNest"), был открыт в годовщину исторического события. 15 ноября 1884 года в Берлине началась более чем трехмесячная конференция, вошедшая в немецкую историю как Kongokonferenz. Собравшиеся на ней представители европейских держав разделили между собой Африку на колонии, закрепили свои оккупационные права и согласовали правила торговли на континенте, что можно назвать началом официальной колонизационной политики.

Колонизационная политика Германии

Германская империя сделала ставку на активную политику колонизации в конце XIX века. В разные исторические периоды у нее были колонии в Азии и Океании, Южной Америке и самые большие и густонаселенные - в Африке.

Навязывание экономических режимов, не соответствующих интересам этих стран и их народов, эксплуатация природных ресурсов колониальных стран и получение прибыли, эксплуатация, насильственная ассимиляция и геноцид местного населения продолжались вплоть до окончания Первой мировой войны, когда немецкие колонии были разделены между одержавшими победу союзниками.

Почему о преступлениях так долго молчали?

Одной из причин того, почему колониальное прошлое Германии долгое время не получало должной оценки, историки называют относительно короткое - около 30 лет - немецкое колониальное господство, а также то, что после Второй мировой войны все силы были брошены на переосмысление опыта "третьего рейха".

Современные немецкие политики и историки пытаются это изменить. История немецкого колониализма и реституции стали важной темой в обществе. Вступив в 2021 году в должность госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ, Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила, что переосмысление колониального прошлого Германии является государственной задачей.

С того времени в этом направлении делается действительно много. В частности, Германия приняла на себя обязательство возвращать украденные объекты их законным владельцам. Немецкие музеи стали более интенсивно заниматься исследованием происхождения своих экспонатов и выяснением их истории. В Намибию был передан ряд предметов, связанных с вождем племени нама, а в Нигерию - десятки объектов Бенинской бронзы. Возращения в Танзанию, Руанду и Кению ожидают сотни черепов и человеческих останков, вывезенных в Германию на рубеже XIX - XX веков с кладбищ местных общин для проведения антропологических исследований. А многочисленные выставки и дискуссии призваны дать реалистичное представление о темных страницах немецкой колониальной истории.