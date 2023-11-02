Зачем Германии нужен "Деколониальный мемориал"?

В финал конкурса на строительство "Деколониального мемориала" в Берлине вышли 20 человек. У кого возникла идея его сооружения? Что общего у этой идеи с культурой памяти?

"Впервые в истории Германии мы обращаемся к миру искусства в бывших колониях", - говорит Михаэль Купперс-Адебизи (Michael Küppers-Adebisi) в начале ролика, в котором объявляется тендер на строительство "Деколониального мемориала" в Берлине. Затем на экране большими белыми цифрами появляется число 750 000: это сумма, которую получит победитель тендера.

Михаэль Кюпперс-Адебизи является инициатором установки такого памятника. Он референт по вопросам разнообразия и развития общества в Едином всемирном центре Berlin Global Village ("Берлинская глобальная деревня", BGV), которая и объявила этот конкурс. В этом центре под одной крышей работает целый ряд различных ассоциаций и инициатив, объединенные такими темами, как глобальная справедливость и устойчивое развитие.

Огромное международное значение

В Германии по сей день нет национального мемориала, который напоминал бы о колониальной эпохе. "Деколониальный мемориал", разработанный по инициативе "Берлинской глобальной деревни", положит начало этой памяти.

Михаэль Купперс-Адебизи убежден, что проект будет иметь "огромное международное значение, потому что он станет своего рода толчком для передовой практики подобного рода". Подобные проекты необходимы во всем мире, а не только в Германии. Деколониальный памятник планируется установить на месте бывшей пивоварни Kindl в берлинском районе Нойкёльн.

Память об эпохе колониализма и его последствиях

Памятник призван побудить берлинцев и международных деятелей задуматься о немецком колониализме и его последствиях, о которых долгое время в Германии даже не вспоминали. Лишь в последние годы дискуссия о колониальном наследии Германии приобретает все больший резонанс - не в последнюю очередь, благодаря активности гражданского общества. Именно благодаря этому произошли такие события как переименование колониальных названий улиц, дебаты по поводу коллекции Гумбольдт-форума, недавнем возвращении бенинских бронзовых изделий или до сих пор невыясненном происхождении человеческих останков в медицинских и академических архивах.

Логотип "Деколониального мемориала"

Культура памяти - одна из ключевых тем XXI века

По мнению Михаэля Купперс-Адебизи, тема культуры памяти и ее места в обществе является одной из ключевых в XXI веке. "Осмысление и переоценка условий колониализма и его до сих пор остающегося влияния являются одними из наиболее важных тем сегодняшнего дня. "Все люди должны иметь возможность участвовать в этих дискуссиях - без каких-либо барьеров", - подчеркивает Кюпперс-Адебизи.

Для "Берлинской глобальной деревни" задача "Деколониального мемориала" была очевидна: он должен быть посвящен бывшим немецким колониям в Африке. С помощью каких художественных методов идея мемориала будет воплощена в реальность, пока неизвестно: кураторы не делали никаких ограничений для видов искусства - за исключением работ с водой.

Михаэль Купперс-Адебизи Фото: Sedat Mehder

"Это был один из новаторских подходов и основное условие этого конкурса. Мы не хотели оказаться в ловушке немецкого определения искусства или художественных категорий и того, что они подразумевают", - объясняет Михаэль Купперс-Адебизи.

Концепции, идущие в ногу со временем

Конкурс был аннонсирован на немецком, английском, французском, испанском и языке суахили, и получил большой отклик: для участия в нем зарегистрировался 671 художник, 30 процентов из них - представители африканского континента. Это обстоятельство особенно порадовало жюри. 244 проекта соответствовали требованиям и были допущены к конкурсу. В сентябре жюри из восьми человек, в которое входил и Михаэль Кюпперс-Адебизи, выбрало 20 финалистов. Теперь у художников есть время до 7 января 2024 года, чтобы подготовить свои проекты.

Жюри конкурса рассмотрело более 200 проектов и выбрало 20 финалистов Фото: Sedat Mehder

"Было интересно увидеть в реализованных проектах различные по тематике дискурсы, которые мы сейчас обсуждаем. Например, взаимопересекаемость, гендерные проблемы, отражение событий в историческом контексте, деколониальность или деколониальная эстетика", - говорит Михаэль Кюпперс-Адебизи.

Симпозиум с участием министра культуры

31 октября 2023 года проект впервые был представлен публике в рамках симпозиума. В его программе были дискуссии, живое рисование, перформансы и многое другое. В симпозиуме приняла участие министр культуры ФРГ Клаудия Рот (Claudia Roth), ее министерство профинансировало половину бюджета проекта в 1,5 миллиона евро. Вторую половину суммы выделил Белинский сенат, который на симпозиуме представлял столичный сенатор по культуре Джо Чиало (Joe Chialo). Открытие "Деколониального мемориала" запланировано на 14 сентября 2024 года.

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