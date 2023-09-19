Колониальное прошлое Германии легло в основу оперы

Оперные постановки нередко затрагивают сложные темы исторического значения. Вот и в намибийской опере "Chief Hijangua" в центре внимания - история немецких поселенцев в Юго-Западной Африке, сегодняшней Намибии. Темная глава немецкой истории в последнее время стала темой кинофильмов, художественных выставок и спектаклей. "Chief Hijangua" ("Вождь Хижангуа") - первая опера, посвященная сложным отношениям между двумя странами.

Над постановкой несколько лет работали немецкий режиссер Ким Мира Майер (Kim Mira Meyer) и намибийский композитор и дирижер Эслон Хиндунду. В прошлом году премьера "Chief Hijangua" состоялась в столице Намибии Виндхуке. В минувшую пятницу она отметила свою европейскую премьеру в берлинском Доме радио (Haus des Rundfunks), где ее еще раз показали 16 и 17 сентября.

Немецко-намибийская совместная работа "Chief Hijangua": режиссер Ким Мира Мейер и дирижер и композитор Эслон Хиндунду во время репетиции Фото: Stefan Höderath

Истребление гереро

Это было в 1884 году. Германская империя захватила территорию нынешней Намибии, которую населяли племена гереро и нама, и объявила ее немецкой колонией в Юго-Западной Африке. Правление немецких оккупантов характеризовалось эксплуатацией и насилием. Когда гереро восстали против немецкого колониального правления в 1904 году, немецкий генерал Лотар фон Трота (Lothar von Trotha) ответил своим печально известным "приказом об истреблении".

Действие оперы происходит в вымышленном мире, похожем на конец 19-го века и пейзажи Намибии. "Речь идет о встрече вождя Хиджангуа с немецкими поселенцами и его путешествии к самому себе. Однако "Chief Hijangua" не рассказывает историю геноцида напрямую", - подчеркивает намибийский сорежиссер Михаэль Пульзе (Michael Pulse).

Немцы и намибийцы объединились в футуристическом мире

"Эта история отражает реальные события, но мы не связываем ее напрямую с историей Намибии и Германии и геноцидом, потому что она происходит еще задолго до того, как прибыли немецкие поселенцы и эти две культуры, немцы и гереро, встретились впервые", - рассказал Пульзе DW.

В этом смысле опера задумана как приквел к ужасам геноцида на намибийской земле. "В афро-футуристическом мире, в котором происходит действие этой оперы, немцы и намибийцы едины", - продолжил Пульзе.

Режиссер Пульзе: "Вы видите историю или расу?"

На первый взгляд может показаться удивительным, что актеров отбирали не по этническому признаку. Немцы и намибийцы играют и деревенских жителей, и поселенцев. Пульзе и его команда хотели бросить вызов зрителям и проверить, как они будут оценивать актерский состав, не обусловленный расами или национальностями: "У нас майор - темнокожий, пастор - темнокожий, у нас есть белые и темнокожие солдаты. Итак, что вы чувствуете, когда видите это? Видите ли вы историю? Или вам важны цвет кожи и раса?"

Темы, которые обсуждают в опере обе группы - немецкие поселенцы и гереро, - одни и те же. "Это история о власти, ревности, жадности с обеих сторон. О том, что женщины не могут контролировать, за кого они выходят замуж, о чем говорят и что носят", - объясняет Пульзе. "Видите ли вы эти вещи до того, как задумываетесь о расе действующих лиц?" - обращается он с вопросом к зрителям.

Сорежиссер Михаэль Пульзе Фото: Opas

В музыкальном плане произведение сочетает в себе классическое западное звучание с африканской музыкой, а также содержит импровизации. Это является данью уважения традициям Намибии. Либретто - на немецком и на языке очигереро. По словам композитора Эслона Хиндунду, такое решение было принято, чтобы объединить два народа в гармонии, а также дать возможность намибийцам поразмышлять о пути, который они прошли.

Объединенные историей и музыкой

Одна из целей оперы - объединить людей Намибии через музыку. Команда, в которую входят уроженец Намибии Пульзе и его коллега-немка Ким Мира Майер, путешествовала по стране и выбирала реквизиты из разных регионов, в том числе - плетеные корзины и одежду разных этнических групп.

Европейская премьера "Chief Hijangua" в Берлине имеет большое значение для Михаэля Пульзе: "Наша история связывала нас с того дня, как мы встретились, и будет продолжать связывать нас до того дня, когда история для некоторых из нас превратится в нечто иное. Вот почему мы привезли оперу в Германию".

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