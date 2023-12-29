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Музеи ФРГ подсчитали человеческие останки в своих коллекциях

Павел Мыльников
29 декабря 2023 г.

В запасниках и коллекциях немецких музеев есть много предметов, связанных с колониальным прошлым Германии. Эксперты призывают вернуть на родину попадающие под эту категорию человеческие останки.

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Церемония передачи останков коренных австралийцев из фондов Государственных художественных собраний Дрездена
Музеи ФРГ намерены вернуть останки коренных жителей других стран на родинуФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В немецких музеях и университетских коллекциях хранится как минимум 17 тысяч объектов, относящихся к человеческим останкам и связанных с колониальным прошлым Германии. Это следует из опроса культурных учреждений, результаты которого были представлены в пятницу, 29 декабря. Реальное число таких объектов может быть выше, инвентаризационную опись прошли лишь две трети из профильных учреждений (68 процентов).

Почти половину останков (46 процентов) нельзя привязать к конкретному географическому региону. Из останков, происхождение которых известно, большинство (71 процент) происходят из регионов Африки и Океании. Впрочем, среди общего числа присутствуют человеческие останки со всех континентов. При этом менее половины (48 процентов) оцифрованы.

Первый шаг на пути к возвращению 

Колониальное прошлое ФРГ возлагает на музеи и коллекции особую ответственность, подчеркивает председатель Конференции земельных министров культуры 2023 года Фалько Морс (Falko Mohrs). В прошлом обращение с человеческими останками такого рода "часто вызывало сомнения", добавляет он. Эксперт призвал обеспечить прозрачность исследования таких объектов по мере возможности, а также гарантировать их возвращение на родину "со всей должной деликатностью".

С аналогичным обращением выступает и генеральный секретарь Фонда культуры ФРГ Маркус Хильгерт (Markus Hilgert). "Потомки тех людей, чьи останки были доставлены в немецкие учреждения, должны рассматривать этот отчет как скромный первый шаг на пути к давно назревшему вопросу возвращения", - отмечает он. Когда немецкие делегации выезжают за границу, местные жители нередко дают им понять, что хотят получить больше информации о местонахождении своих предков, а также иметь возможность похоронить их на родине, добавляет госминистр в министерстве иностранных дел Катя Койль (Katja Keul).

Происхождение человеческих останков в немецких коллекциях во многих случаях неясно, говорит государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth). "Человеческие кости из колониальных времен не принадлежат нашим музеям и коллекциям. Чтобы примириться с немецкой историей колониализма, необходимо найти взвешенный подход к ней и разработать меры по возвращению (останков. - Ред.) в страну их происхождения", - убеждена госминистр.

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