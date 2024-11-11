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КультураГермания

Как попасть без билета в немецкие музеи

Елена Дожина
11 ноября 2024 г.

Совершить уникальное путешествие по виртуальной выставке с произведениями искусства из коллекций более 20 музеев Рурского региона Германии можно прямо из дома.

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Один из залов Виллы Хюгель в Эссене
Один из залов Виллы Хюгель в Эссене, где в начале 2025 года откроется выставка "21х21"Фото: Schoening/picture alliance

Художественные музеи Рурской области Германии объединили свои коллекции для цифровой выставки и специального показа в немецком Эссене. В ней собраны произведения искусства из 21 музея, расположенных в некогда крупнейшем промышленном регионе страны, превратившемся сегодня в известный, не только в Германии, центр любителей художественных и театральных искусств. Новый онлайн-проект под названием "21х21", представляющий более 400 произведений искусства XX и XXI веков, стал доступен онлайн публике во всех уголках мира с ноября 2024 года.

С 11 апреля по 27 июля 2025 года избранные произведения из рурских музеев можно будет также увидеть на специальной выставке на Вилле Хюгель в Эссене, принадлежавшей некогда промышленной династии Круппов. Дом открыт для публики с 1953 года, и сделал себе имя благодаря многочисленным выставкам и культурным мероприятиям. Кроме того, посетители могут полюбоваться великолепным интерьером виллы, ярко отражающим условия жизни высшего немецкого сословия на рубеже XIX и XX веков. 

Для онлайн-проекта "21х21" каждый музей выбрал сначала по одному произведению искусства из собственного собрания. Затем остальные музеи разместили рядом по одной работе, вызывающей ассоциации с "основным" произведением. В результате получился своеобразный диалог разных эпох, техник и тематических направлений через художественные артефакты. Основными темами стали гендерные вопросы, социальные потрясения, свобода слова и проявления цензуры, права человека и, конечно, история Рурского региона.

Путешествие по стилям и эпохам

Сеть музеев RuhrKunstMuseen, инициировавшая проект "21х21", была основана в 2010 году, когда этот регион носил звание культурной столицы Европы. Сегодня в нее входит 21 музей из 16 городов Рурской области, в которых ежегодно проходит до 150 выставок. Коллекции Рурских музеев насчитывают более 500 тысяч произведений современного искусства, начиная с XIX века и заканчивая модернизмом - от работ Августа Маке (August Macke), Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner) и Марка Шагала до известных представителей современного искусства, включая работы Катарины Гроссе (Katharina Grosse), Нан Голдин, Ими Кнёбель (Imi Knoebel) и Ай Вэйвэя. В коллекциях также представлены наиболее важные национальные и международные художественные направления: неформальное движение, движение за конкретное искусство, флюксус, феминистский авангард и другие.

Присоединиться к увлекательному путешествию по коллекциям Рурских музеев со множеством справочной информации, видеороликов и анимации, можно на интернет-страницепроекта "21х21".

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