Флюксус! Как появилось антиискусство

Флюксус перевернул традиционное восприятие искусства с ног на голову. Выставка в Музее Людвига рассказывает, как это было, и знакомит с обойденными вниманием представителями этого арт-движения.

Что же такое флюксус? Этот вопрос может застать врасплох даже знатока современного искусства - хотя это художественное движение существует уже более полувека, дать ему однозначное определение не так просто. Между тем в Музее Людвига в Кельне открылась очередная выставка, посвященная творчеству двух представителей этого направления - "Флюксус и не только: Урсула Бургхардт, Бенджамин Паттерсон". Сапоги и платье из алюминия, зеркало для того, кто хочет быть увиденным, мифическая комната для Бетховена и разбитый в щепки рояль - это лишь малая часть порой шокирующих экспонатов, созданных под влиянием флюксуса. Однако обо всем - по порядку.

Флюксус - это…

На латыни fluxus означает "поток", что вполне отражает суть этого международного арт-движения, возникшего в 1960-х годах и считавшего себя радикальным авангардом. Его представители отрицали существующие условности в искусстве и практиковали так называемые "антихудожественные стили", используя любые подручные материалы. Основными центрами деятельности были Германия, Нью-Йорк и Япония.

На выставке “Флюксус и не только: Урсула Бургхардт, Бенджамин Паттерсон" в Музее Людвига Фото: Ursula Burghardt und Mark Weber/Rheinisches Bildarchiv

Флюксус включает в себя разнообразные формы и подходы: перформанс, видео, хеппенинг, музыку, театр. Но самое главное, что лежит в основе, - это спонтанное взаимодействие публики и исполнителей, импровизация и креативность. При этом готовое произведение искусства как таковое становится второстепенным делом. Еще одним центральным элементом стала музыка; особенно вдохновлял художников своими авангардными композициями Джон Кейдж.

Кто изобрел флюксус?

Кто на самом деле был основателем флюксуса, сказать сложно - многие представители этого движения утверждали, что они были первыми. Но чаще всего в этой связи называется имя Джорджа Мачюнаса, литовско-американского художника, написавшего Манифест и организовавшего первое официальное групповое мероприятие флюксуса в одной из галерей Нью-Йорка в 1961 году. Мачюнас говорил, что целью этого направления было содействовать революционному приливу и отливу в искусстве, продвигать живое искусство, антиискусство. В движении флюксус приняли участие многие ведущие художники-авангардисты 1960-х годов, в том числе Йозеф Бойс (Joseph Beuys), Мари Бауэрмайстер (Mary Bauermeister), Йоко Оно, Нам Джун Пайк, Ла Монте Янг и многие другие. С творчеством двух менее популярных представителей - Бенджамина Паттерсона и Урсулы Бургхардт (Ursula Burghardt) - можно познакомиться на выставке в кельнском Музее Людвига.

О выставке и не только

Первая часть экспозиции рассказывает в основном о становлении этого художественного направления в Германии: в Кельне, Висбадене и Вуппертале. О первых акциях, проводившихся в частных домах в Кельне на рубеже 1950-1960-х годов. Не все знают, что в то время город был ярким художественным центром на берегу Рейна, местом встречи любителей искусства со всего мира. В том числе из-за "Студии электронной музыки", организованной в 1953 году телерадиокомпанией Westdeutsche Rundfunk, которая продвигала авангардные музыкальные веяния, а также из-за регулярно проходивших здесь концертов различных направлений.

Многие представители флюксуса были тесно связаны с новейшими музыкальными течениями. Больше всего перформансов, смело и с юмором объединявших музыку, литературу, искусство и архитектуру, проводила в то время легендарная немецкая художница Мари Бауэрмайстер (1934-2023).

Выставка открывается рассказом о становлении движения флюксус в Германии Фото: Benjamin Patterson und Mark Weber/Rheinisches Bildarchiv

Документальные видеозаписи того времени и огромные черно-белые фотографии на стенах выставочного зала создают атмосферу бесконечной вечеринки. И многие сегодняшние посетители выставки наверняка были бы не прочь поучаствовать в причудливых арт-акциях - они надолго останавливаются возле большого экрана с документальным фильмом о перформансах, которые проводились на первом официальном Международном фестивале новейшей музыки, организованном представителями флюксуса в немецком Висбадене в 1962 году. Особенно эффектно смотрятся кадры, на которых приверженцы флюксуса разбирают, разламывают и в конце концов окончательно разносят в щепки рояль Steinway булыжником под смех присутствовавшей на мероприятии публики.

Бенджамин Паттерсон и его бар

В других залах представлены работы художницы Урсулы Бургхардт (1928-2008) и одного из сооснователей движения флюксус Бенджамина Паттерсона (1934-2016). Ироничные и тонкие работы афроамериканского контрабасиста, скульптора, художника и коллажиста Паттерсона, связанные с политикой и обществом, до сих пор постоянно участвуют в фестивалях и групповых выставках флюксуса.

На экспозиции в Кельне можно увидеть в том числе его знаменитую инсталляцию "Бар Бена - Почему люди посещают бары: чтобы их услышали, чтобы их увидели, чтобы быть там".

Инсталляция "Бар Бена" Бенджамина Паттерсона Фото: DW

Стильно оформленный "Бар Бена" был задуман Паттерсоном как место встречи людей, интересующихся флюксусом. Одна из составляющих - трехпанельное зеркало в стиле рококо. Его освещают с двух сторон старинные лампы, а на обтянутой тканью задней стене и на стеклах видны надписи черными и золотыми буквами, вынесенные в название инсталляции.

Алюминиевые фантазии Урсулы Бургхардт

Скульптурное творчество немецкой художницы и скульптора Урсулы Бургхардт характеризуется постоянным обращением к предметам повседневного обихода. Используя самые разнообразные техники и материалы - алюминий, а позже матрасный тик, дерево и стекло - она превращала предметы повседневного обихода в удивительные произведения искусства. С середины 1990-х у Бургхардт появились крупноформатные рисунки и коллажи, выполненные карандашом, тушью и гуашью. Однако работы уроженки Галле попали в популярные музеи современного искусства лишь недавно.

Инсталляция "Гостиная Бетховена", созданная Урсулой Бургхардт Фото: DW

На выставке "Флюксус и не только" можно увидеть удивительную алюминиевую одежду - мини-платье, рубашку, сапоги. А также "Гостиную Бетховена" - с креслами, столом, занавесками и даже ведром с половой тряпкой, сделанными Бургхардт из серебристого металла для съемок фильма к 200-летию композитора. В этом проекте участвовало несколько художников, каждый из которых создал в своих студиях или квартирах вымышленное пространство дома Бетховена, которые затем были показаны в фильме и представлены одетым в форму музейного служителя экскурсоводом так, будто они находились в одном месте.

Желающие еще больше узнать о значимом явлении в искусстве второй половины XX века и лично поучаствовать в сопровождающих выставку "Флюксус и не только: Урсула Бургхардт, Бенджамин Паттерсон" арт-акциях, могут сделать это в Музее Людвига в Кельне до 9 февраля 2025 года.