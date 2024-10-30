Чем увлекаются немцы

За последние 10 лет немцы стали уделять больше времени культурному времяпрепровождению. Чем, кроме чтения, они наполняют свой досуг?

Жители Германии посвящают больше времени культурному досугу. Изменения особенно заметны, если сравнить свежие данные Федерального статистического ведомства в Висбадене: в 2022 году на культуру немцы тратили 24 часа в неделю, и это на 1 час 40 минут больше, чем в 2012 году. Новые цифры были озвучены во вторник, 29 октября.

Правда, рост культурной активности населения произошел в основном за счет одного показателя - времени, затраченного на видео- и компьютерные игры. А вот читать немцы стали меньше.

Больше всего времени уходит на телевизионный контент

Статистика времени, затраченного на культуру, основывается на широком определении понятия "культура", которое используется Германским советом по делам культуры (Deutscher Kulturrat). А в него входят (наряду с театрами и музеями) просмотр ТВ, компьютерные, настольные и другие игры. Качество потребляемых культурных продуктов для учета статистики не имеет значения.

В результате получается, что в суточном объеме (24 часа в неделю) всех культурных занятий больше половины (15 часов) приходится на потребление телевизионного контента. В большей степени речь идет о стриминге. За последние десять лет немцы стали проводить за ТВ на полчаса больше в неделю.

При этом получается, что люди с низким уровнем образования тратят на культуру больше времени, чем выпускники вузов. Если взглянуть на структуру распределения времени, то получается, что первая категория в среднем проводила 20 часов 51 минуту перед экраном телевизора или компьютера, тогда как люди с более высоким уровнем образования потратили на аналогичный род деятельности 14 часов в неделю.

Немцы много читают

Чем же еще занимаются немцы, проводя свой досуг культурно? На втором месте по популярности после просмотра телевизионного контента - чтение книг и газет, а также чтение книг вслух. В неделю на это уходит более трех часов. При этом за 10 лет (по сравнению с данными за 2012 год) сократилось именно время на чтение: почти на 40 минут в неделю. Причем во всех группах - независимо от уровня образования. Однако люди с более высоким уровнем образования по-прежнему читают больше: почти на 50 минут в неделю.

Жители Германии стали чаще ходить в кино, театры и музеи. С более высоким уровнем образования население тратит примерно 1 час 50 минут в неделю на такой досуг, люди с более низким уровнем образования - на 40 минут меньше.

Статистики из Федерального ведомства в Висбадене подчеркивают, что в данном исследовании речь идет о потреблении культуры. Что же касается созидательного процесса, то на музицирование, рисование и другие виды активной деятельности уходит не более двух процентов от всего времени, затрачиваемого на культуру: около 23 минут в неделю. Таков средний показатель.