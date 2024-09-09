Молодые немцы стали покупать больше книг

Расходы на книги в Германии растут, больше стала тратить на приобретение литературы и немецкая молодежь. Биржевой союз немецкой книготорговли в четверг, 5 августа, опубликовал новую статистику за период с 2019 года по 2023 год. Расходы выросли почти на треть - 32 процента. Речь идет о группе покупателей младше 19 лет. Наиболее сильный рост наблюдался в возрастной группе от 13 до 15 лет - здесь расходы выросли на 65 процентов, и в группе от 16 до 19 лет. В последней плюс достиг 77 процентов. Данные, опубликованные профильным объединением, были получены в результате исследования "Bock auf Buch!" ("Хочется читать!") Института изучения общественного мнения GfK.

Современное поколение немцев читает

Любопытно, что растет именно доля молодых покупателей на книжном рынке. В 2023 году книги покупали или получали в подарок на два миллиона больше подростков, чем в прошлом году. Поэтому Биржевой союз немецкой книготорговли полон оптимизма и считает, что современное молодое поколение, выросшее с цифровыми технологиями, не потеряно и для мира книг.

Что же касается культуры чтения среди подростков в Германии, то здесь заметны различия - в зависимости от пола и возраста. Почти каждая пятая девочка читает каждый день, в то время как среди мальчиков это лишь девять процентов. Доля тех, кто никогда не берет книгу в руки, среди девочек достигает 12 процентов, среди мальчиков это почти четверть.