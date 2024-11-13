Где можно прослушать песни всех стран ЕС

Уникальный сборник "Песни Европейского Союза" (EU Songbook), в который вошли песни от каждой из 27 стран-членов ЕС, доступен для прослушивания с 5 ноября 2024 года. В отборе произведений для этого проекта участвовало более ста объединений, включая участников хоров, студентов и преподавателей различных музыкальных учреждений. Окончательный выбор сделали 87 тысяч европейцев, проголосовавших за ту или иную песню, которая, с их точки зрения, больше всего символизирует каждую конкретную страну. "Более полувека граждане Европы обменивались в основном физическими вещами: углем, сталью и рыбой. С помощью сборника "Песни ЕС" наша ассоциация хочет внести свой вклад в духовный обмен - песенными сокровищами! Мы надеемся, что этот символ гражданского общества и населения ЕС, объединившегося под девизом "Единство в многообразии", будет способствовать укреплению европейской сплоченности и делу мира как в государствах-членах ЕС, так и в государствах-кандидатах на вступление", - говорится на интернет-странице Ассоциации песенников Европейского союза , одного из организаторов проекта.

От колыбельных до гимнов

На создание сборника ушло девять лет. Вошедшие в него 164 композиции разделены на шесть категорий: о любви, природе и временах года, мире и свободе, народные, детские, духовные и религиозные песни - каждой стране ЕС было разрешено выбрать по одному произведению для каждой категории.

Уникальная подборка охватила шесть столетий европейской музыкальной истории. Самое старое произведение - византийский гимн, появившийся между 330-1453 годами, а самое современное - песня-победительница конкурса "Евровидение-2017" о сердце, которое все выдержит и сможет любить за двоих, исполненная португальцем Салвадором Собралом.

Хор из 300 школьников представляет в сборнике Данию с положенным на музыку стихотворением Ганса Христиана Андерсена "Дания - моя родина", написанным в ответ на обвинения в непатриотизме и ставшим неофициальным гимном страны. Швеция выдвинула в числе прочих "Летнюю песенку Иды" из фильма о сорванце Эмиле по произведению Астрид Линдгрен, которую знает каждый ребенок этой страны. Группа "Дублинцы" исполнила песню с ирландскими народными мотивами, а на итальянском языке звучит известная на весь мир "O солнце мое".

Что выбрала Германия?

"Германия действовала осторожно", - отметила в разговоре с информационным агентством KNA Мелани Вальд-Фурман (Melanie Wald-Fuhrmann) из Института эмпирической эстетики Макса Планка во Франкфурте-на-Майне. Для сборника была выбрана классика. Это песня "Выйди, сердце мое, и ищи радость" автора текстов духовных лютеранских песнопений Пауля Герхардта (Paul Gerhardt), призывающая любоваться творениями божьими в их земной красоте. Написанная в середине XVII века, она до сих пор исполняется на венчаниях в церкви.

В рубрике о мире можно услышать немецкую народную песню "Мысли свободны", которая существует в Германии в различных версиях на протяжении веков и считается символом свободы. "…И запирать меня в тёмной тюрьме // все это лишь тщетные труды // Ибо мои мысли разрушают барьеры // и стены надвое - мысли свободны!", - говорится в ней. Участница сопротивления в нацистской Германии Софи Шолль (Sophie Scholl) играла ее своему отцу на флейте ночью у стен тюрьмы, куда он был заключен в 1942 году.

Чтобы рассказать о любви, немцы выбрали положенное на музыку стихотворение Иоганна Вольфганга Гете (Johann Wolfgang von Goethe) "Дикая розочка": "…Он сорвал, забывши страх, // Розу в чистом поле. // Кровь алела на шипах. // Но она - увы и ах! - // Не спаслась от боли. // Роза, роза, алый цвет, // Роза в чистом поле!"

В "детскую" категорию попала немецкая колыбельная "Доброго вечера, спокойной ночи" Йоханнеса Брамса (Johannes Brahms), которая, наверное, у практически каждого немца ассоциируется с родителями и вечерним отходом ко сну.

"Народные песни и традиции" представляет "Луна взошла" Маттиаса Клаудиуса (Matthias Claudius), а среди произведений на религиозную тематику - ставший песней-молитвой стих "Во власти добрых сил". Это было последнее стихотворение, написанное пастором лютеранской церкви Дитрихом Бонхёффером (Dietrich Bohnhoeffer) незадолго до казни в нацистском концлагере Флоссенбюрг весной 1945 года. "Я, окруженный силами благими, // Под сенью светлых и незримых крыл, // С друзьями быть стремлюсь – хочу, чтоб с ними // Грядущий год меня соединил. // Смущают сердце давние печали, // Как будто ад придумал эти дни... // Дай Бог, чтоб мы чуть-чуть смелее стали. // Прошу, Господь, спаси и сохрани!"

Песни - для чтения и исполнения

Помимо аудио- и видеосборника "Песни Европейского союза", 15 композиций из которого можно бесплатно послушать на платформе Spotify, была выпущена 440-страничная печатная книга. В ней содержатся все 164 произведения - с нотами, текстами на языке страны и переводами на подобранный к мелодиям английский, а также с QR-кодами, направляющими в бесплатное веб-приложение с оригинальными записями.

Музыкальный эксперт Мелани Вальд-Фурман признает, что некоторые из избранных композиций сложно петь самостоятельно, особенно, если они в оригинале исполняются профессиональными поп-исполнителями: "Подождем и посмотрим, станут ли они всеобщим достоянием. Надеюсь, что, кое-что все же будут петь у костра".