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Вышел кавер песни, которую Линденберг исполнял с Пугачевой

Елена Дожина
1 ноября 2024 г.

Легендарный немецкий рок-исполнитель подарил ЮНИСЕФ новую версию своей антивоенной песни, написанной в 1981 году. Он исполнял ее вместе с Аллой Пугачевой.

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Звезда немецкого рока и активист Удо Линденберг
Звезда немецкого рока и активист Удо ЛинденбергФото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выпустил песню легендарного немецкого рок-исполнителя Удо Линденберга (Udo Lindenberg) "Зачем война" ("Wozu sind Kriege da?") в новой международной версии. Релиз на английском языке в исполнении детей вышел в пятницу, 1 ноября, под названием "What is War for". 78-летний Линденберг жертвует доход от своих прав на новую интерпретацию композиции в Детский фонд ООН, чтобы поддержать организацию в ее работе по защите детей в зонах боевых действий, и что особенно актуально сегодня - в Украине, на Ближнем Востоке и в Судане.

Не привыкать к ужасу!

Как было заявлено на пресс-конференции в Кельне, новая запись - это призыв к лучшей защите детей во время войн и конфликтов. "Насколько громко должны кричать дети, чтобы их услышали? - призывает к размышлению ветеран немецкого рока Удо Линденберг. - Ни один ребенок не хочет войны! Мы не должны привыкать к ужасу, и поэтому возникла идея перепеть песню "Зачем война" с Галле, Анри и Катариной для всего мира на английском языке".

Его поддерживает глава отделения ЮНИСЕФ в Германии Кристиан Шнайдер (Christian Schneider) и отмечает: "Дети никогда не бывают врагами". Он поблагодарил Линденберга и троих исполнивших песню детей за их вклад в усиление защиты и помощи детям, оказавшимся в зоне военных действий. "Сегодня это важно как никогда", - подчеркнул он.

Детский фонд ООН занимается проблемами и помощью детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях, жертвам войн и других видов насилия, стихийных бедствий. Немецкий рокер-активист, за плечами которого более полувековая музыкальная карьера, проводит кампании в поддержку ЮНИСЕФ с 2001 года.

Песня может стать символом протестного движения

"Никто не хочет умирать... / Зачем война тогда? / Президент, ты же знаешь об этом / В чем же дело? / Поделись секретом, зачем солдаты /Воюют и убивают людей? / Зачем война? / Зачем война?". Это слова из песни "Зачем война", которую Линденберг написал в еще в 1981 году и выпустил дуэтом с тогдашним десятилетним Паскалем Кравецом (Pascal Kravetz). В ней рассказывается об ужасах войны и ее неприятии ребенком. Через несколько лет эта антивоенная композиция прозвучала также на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в исполнении Удо Линденберга и Аллы Пугачевой на немецком и русском языках.

Удо Линденберг и Алла Пугачева на сцене во время финального митинга 11 октября 1986 года, когда около 180 тысяч человек протестовали против размещения ядерных ракет в немецком регионе Хунсрюк на границе федеральных земель Саар и Рейнданд-Пфальц
Удо Линденберг и Алла Пугачева в октябре 1986 года в ГерманииФото: Kai-Uwe Waerner/dpa/picture alliance

Вспоминая об этом выступлении и отвечая на вопрос корреспондентки DW о том, можно ли остановить войну песней, Линденберг ответил, что "песня может быть музыкальным сопровождением сильного протестного движения, которое лишит власти обезумевших поджигателей войны и будет гнать их метлой с их должностей".

Впервые увидеть и услышать международную версию песни "Зачем война" можно 9 ноября в субботнем вечернем шоу "Die Giovanni Zarrella Show" или в архиве канала немецкого телевидения ZDF. Песня также доступна на стриминговых платформах и будет выпущен клип, снятый в Гамбурге.

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