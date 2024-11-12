Хухтхаузены: семья с самой древней родословной

Самым уникальным в мире можно назвать немецкое семейство Хухтхаузенов - их родословной, подтвержденной анализом ДНК, около трех тысяч лет. Двое из потомков до сих пор живут там же, где нашли останки их далеких предков.

Многие семьи имеют сложное генеалогическое древо. Но самой уникальной в мире считается немецкое семейство Хухтхаузенов - их родословная не только прослеживается на 3 тысячи лет, но и подтверждена исследованием ДНК. Более того, некоторые потомки до сих пор живут на том самом месте, где нашли останки их пращуров - в небольшой деревушке в горах Гарц в центральной части Германии. Благодаря счастливой случайности им удалось совершить путешествие в далекое прошлое своих предков.

120 поколений родственников

О том, что семья Хухтхаузенов из маленькой горной деревушки Фёрсте в федеральной земле Нижняя Саксония живет здесь испокон веков, было хорошо известно. Однако находка, сделанная в 1980-х годах в двух километрах от дома Хухтенхаузенов, ошеломила всех без исключения. В одной из пещер горы Иберг археологи случайно обнаружили более 4 тысяч фрагментов человеческих костей. Как выяснили ученые из Геттингенского университета, им - около трех тысяч лет. Был определен пол около 70 человек - мужчин и женщин было примерно поровну. Несколько человек, согласно исследованиям, умерли в возрасте 50-60 лет, а измерения скелетов показали, что взрослые соответствовали среднему росту людей бронзового века - 1,7 м для мужчин и 1,6 м для женщин. Точную причину смерти не удалось установить ни для одного человека, но и признаков насильственной кончины обнаружено не было.

Специалистам удалось реконструировать лица людей, похороненых в пещере около 3 тысяч лет назал Фото: Frank May/picture-alliance/dpa

Но самым сенсационным стало то, что в результате ДНК-исследования удалось обнаружить родственные связи умерших с их ныне живущими в той же местности потомками. Были идентифицированы одиннадцать человек, которые имели те же генетические закономерности, что и большинство погибших. А двое мужчин, живущих в деревнях недалеко от пещеры, имели особенно сильную наследственную линию. Один из них - Манфред Хухтхаузен (Manfred Huchthausen).

"Результат меня ошеломил", - признался мужчина журналистам издания Cicero. Как бы невероятно это ни звучало, но 120 поколений его предков жили на этой земле и, судя по всему, никогда ее не покидали. Их можно назвать семьей с самым длинным генетически подтвержденным генеалогическим древом в мире.

Манфред Хухтхаузен рассказал журналистам, что не любит уезжать из своей маленькой деревеньки у подножья гор Гарц - даже в отпуске бывает редко, и то лишь по настоянию жены Фридерики. У него двое детей, работает он учителем в местном училище. В детстве он играл в лесах долины и за свою 65-летнюю жизнь задал себе много вопросов. Но никогда о том, стоит ли ему отсюда уехать. И если бы деревья в саду Хухтхаузена не закрывали обзор, то пещеру с останками предков ему было бы видно даже из окна гостиной.

Археологическая находка в пещере Лихтенштейн

Находка прекрасно сохранившихся останков людей из позднего бронзового века стала большой удачей для ученых, поскольку в тот исторический период трупы, как правило, перед погребением сжигали. Почему этого не произошло в данном случае - так и осталось загадкой.

Манфред Хухтхаузен был ошеломлен, увидев своего предка из бронзового века Фото: Frank May/picture-alliance/dpa

"Для меня это был очень волнительный момент, когда я увидел более чем тысячелетний череп своего предка", - вспоминает Манфред Хухтхаузен. Как полагают исследователи, останки, к которым относился этот череп, принадлежали человеку, который, скорее всего был правителем этой маленькой долины - на костях нет следов изношенности, а на зубах кариеса. Такое хорошее состояние могло быть только у того, кто не работал физически и нормально питался.

Исследователи отметили еще одну интересную особенность. Судя по анализам ДНК, оседлый образ жизни вели только предки Хухтхаузенов мужского пола. Женщины происходили из других местностей.

Но почему это семейство задержалось здесь так надолго?

Гора Иберг, в узкой пещере которой в 1980 году было обнаружено захоронение, представляет собой геологическую особенность. Это впечатляющий известняковый массив, редкий для гор Верхнего Гарца. Исследователи считают, что 385 миллионов лет назад на этом месте был коралловый риф в тропическом морском регионе к югу от экватора, располагавшийся примерно на уровне нынешнего Мадагаскара. Дрейф материков привел риф в его нынешнее положение, и он стал частью нынешнего горного массива Гарц.

Иберг пронизана множеством трещин и пещер, созданных грунтовыми и внешними водами, тут также есть шахты и тоннели, в которых некогда добывали полезные ископаемые, в частности, железную руду. Не исключено, что первооткрывателями стали представители рода Хухтхаузенов, которые также обустроили в необычной сталактитовой пещере свое семейное захоронение.

Так выглядит подземный музей "Пещера и музей на горе Иберг" в горах Граца в Нижней Саксонии, где было найдено захоронение людей бронзового века Фото: Swen Pförtner/picture-alliance/dpa

Подземный музей

Первая из около ста известных ныне пещер в горе Иберг была обнаружена шахтерами в начале XVI века. Сталактитовая пещера Лихтенштейн возле горного городка Бад-Грунд, в которой было найдено захоронение, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Гарца. С 1874 года она привлекает гостей со всего мира. Сегодня здесь работает подземный научно-познавательный центр для детей и взрослых "Пещера и музей на горе Иберг".

Что касается науки, то человеческие останки из пещеры Лихтенштейн являются сегодня своеобразным биолого-генетическим архивом. Благодаря исключительно хорошей сохранности ДНК они служат материалом для научных проектов по антропологическим вопросам.