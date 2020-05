"Евровидение-2020": каким бы был второй полуфинал

Второй полуфинал "Евровидения-2020" должен был пройти в четверг, 16 мая, в концертно-спортивном комплексе "Ahoy" в голландском Роттердаме. Но сейчас там размещен госпиталь для больных COVID-19. Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" был отменен. Чтобы отдать дань уважения его участникам, а зрителям получить хотя бы небольшое представление о том, как бы мог выглядеть конкурс, организаторы - Европейский вещательный союз (EBU) и три телекомпании из Нидерландов - выложили в YouTube шоу "Eurovision Song Celebration" ("Чествование песен "Евровидения").

Латин-поп из Сербии на "Евровидении-2020"

Оно состояло из двух частей. В каждой из них видеоклипы на песни были показаны в том порядке, в котором участники появились бы на сцене в первом и во втором полуфиналах соответственно. Но голосования на официальном сайте "Евровидения" по итогам просмотров не было. Иначе под угрозой оказались бы страховые выплаты в связи с отменой конкурса.

В репортаже о первой части "Чествования песен "Евровидения" без внимания DW не осталась активность русскоязычных фанатов в чате во время премьеры шоу. Это и понятно. В первой части были показаны клипы Little Big из России, VAL из Беларуси и Go_A из Украины. В четверг самыми заметными оказались поклонники сербского трио Hurricane.

Сербское трио Hurricane

Почему, стало ясно, когда под седьмым номером был показан их видеоклип "Hasta la vista". Это название обязывало - к танцевальной композиции в стиле латин-поп. Появление трех девушек из Сербии на экране заставило оживиться зрителя, заскучавшего было на первых шести песнях (среди них и Натальи Гордиенко из Молдавии). "Too much botox", - резюмировал один из постов. Впрочем, девушки, судя по всему, не пожалели ни ботокса, ни силикона.

Дади из Исландии vs. Little Big

Как бы там ни было, после их клипа смотреть стало интереснее. Почти сразу после представительниц прекрасной половины Сербии нам показали трех фаворитов второго полуфинала: Исландию, Швейцарию и Данию. Баллада "Rependez moi" в исполнении Джона из Швейцарии, выступающего под сценическим именем Gjon´s Tears, очень напоминает "Arcade" - песню-победительницу прошлого года. Динамичная "Yes" молодого датского дуэта Ben&Tan тоже не стала откровением.

Другое дело - синти-поп Дади Фрейра Петурссона и его группы Gagnamagnið. Их минималистическая, стильная и слегка фриковая "Think About Things" была бы фаворитом не только второго полуфинала, но и всего конкурса. Смогли бы россияне из Little Big или The Roop из Литвы одолеть исландцев, так и останется загадкой, для многих - не менее сложной, чем правильное произношение и написание названия группы - Daði og Gagnamagnið.

#ОставайсяДома

Среди других участников второго полуфинала нельзя было не заметить "армянскую Рианну" - Атену Манукян, болгарскую "Билли Айлиш" - Викторию Георгиеву и грузинского "Тилля Линдемана" - Торнике Кипиани. Но их клипы, как и видео всех других конкурсантов, были опубликованы уже давно и вряд ли могли удивить настоящих фанатов. Поэтому в качестве одной из главных фишек второй части "Eurovision Song Celebration" стали фрагменты "квартирников", во время которых конкурсанты этого и прошлых годов исполняли песни других участников "Евровидения". С надрывом и одновременно проникновенное "Arcade", спетое украинкой Джамалой, например, точно стоит посмотреть.

"Чествование песен "Евровидения"

Прием "switch your song" ("поменяйся своей песней"), опробованный в финале на сцене "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, сработал и сейчас, пусть и в домашних условиях: хештег "Оставайся дома" еще актуален во многих странах Европы. Поэтому зрители и могли заочно побывать в гостях у конкурсантов. Спойлер - гламуром там не пахло. Зато, демонстрируя коллекцию своих виниловых пластинок, швейцарец Джон станцевал под "Калинку". Другие участники отмененного конкурса спели на родном языке свои песни, которые на "Евровидении" звучат на английском. Получилось забавно.

Конкурент "Eurovision Song Celebration"

В прямом эфире вторую часть "Чествования песен "Евровидения", по сравнению с первой, посмотрело на треть меньше зрителей. Их, например, было 65 тысяч на Little Big во вторник и всего около 42 тысяч на исландцах в четверг (пиковые показатели). Возможно, это объясняется тем, что одновременно в эфире шведского телеканала SVT шло шоу "12 баллов от Швеции". Еще 9 мая шведы выбрали 25 своих "финалистов" нынешнего "Евровидения", а в четверг вечером, по итогам голосования жюри и телезрителей, определи "победителя".

Им стали Daði og Gagnamagnið из Исландии. Литве шведы дали четвертое место, пятое - России, а немцу Бен Доличу - 11-е. Беларусь и Украина в шведскую версию финала "Евровидения-2020" не прошли. Немцы своего победителя смогут выбрать из десяти отобранных ими ранее "финалистов" в субботу вечером, 16 мая. Шоу на канале ARD будет предшествовать концерту "Europe Shine a Light" ("Европа зажигает свет"). В нем примут участие победители прошлых лет, конкурсанты нынешнего года и фанаты "Евровидения" споют в виртуальном хоре. Концерт - своего рода эрзац отмененного конкурса, но его будут транслировать из Нидерландов все страны-участницы.

