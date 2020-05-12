 ″Евровидение-2020″: каким бы был второй полуфинал | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

"Евровидение-2020": каким бы был второй полуфинал

Вторая часть "Чествования песен "Евровидения" выложена в YouTube. Конкурентом условного второго полуфинала конкурса стало шоу на шведском ТВ, назвавшее победителя, по мнению шведов.

Исландская группа Daði og Gagnamagnið

Исландская группа Daði og Gagnamagnið

Второй полуфинал "Евровидения-2020" должен был пройти в четверг, 16 мая, в концертно-спортивном комплексе "Ahoy" в голландском Роттердаме. Но сейчас там размещен госпиталь для больных COVID-19. Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение" был отменен. Чтобы отдать дань уважения его участникам, а зрителям получить хотя бы небольшое представление о том, как бы мог выглядеть конкурс, организаторы - Европейский вещательный союз (EBU) и три телекомпании из Нидерландов - выложили в YouTube шоу "Eurovision Song Celebration" ("Чествование песен "Евровидения").

Латин-поп из Сербии на "Евровидении-2020"

Оно состояло из двух частей. В каждой из них видеоклипы на песни были показаны в том порядке, в котором участники появились бы на сцене в первом и во втором полуфиналах соответственно. Но голосования на официальном сайте "Евровидения" по итогам просмотров не было. Иначе под угрозой оказались бы страховые выплаты в связи с отменой конкурса.

В репортаже о первой части "Чествования песен "Евровидения" без внимания DW не осталась активность русскоязычных фанатов в чате во время премьеры шоу. Это и понятно. В первой части были показаны клипы Little Big из России, VAL из Беларуси и Go_A из Украины. В четверг самыми заметными оказались поклонники сербского трио Hurricane.

Сербское трио Hurricane

Сербское трио Hurricane

Почему, стало ясно, когда под седьмым номером был показан их видеоклип "Hasta la vista". Это название обязывало - к танцевальной композиции в стиле латин-поп. Появление трех девушек из Сербии на экране заставило оживиться зрителя, заскучавшего было на первых шести песнях (среди них и Натальи Гордиенко из Молдавии). "Too much botox", - резюмировал один из постов. Впрочем, девушки, судя по всему, не пожалели ни ботокса, ни силикона.

Дади из Исландии vs. Little Big

Как бы там ни было, после их клипа смотреть стало интереснее. Почти сразу после представительниц прекрасной половины Сербии нам показали трех фаворитов второго полуфинала: Исландию, Швейцарию и Данию. Баллада "Rependez moi" в исполнении Джона из Швейцарии, выступающего под сценическим именем Gjon´s Tears, очень напоминает "Arcade" - песню-победительницу прошлого года. Динамичная "Yes" молодого датского дуэта Ben&Tan тоже не стала откровением.

Другое дело - синти-поп Дади Фрейра Петурссона и его группы Gagnamagnið. Их минималистическая, стильная и слегка фриковая "Think About Things" была бы фаворитом не только второго полуфинала, но и всего конкурса. Смогли бы россияне из Little Big или The Roop из Литвы одолеть исландцев, так и останется загадкой, для многих - не менее сложной, чем правильное произношение и написание названия группы - Daði og Gagnamagnið.

#ОставайсяДома

Среди других участников второго полуфинала нельзя было не заметить "армянскую Рианну" - Атену Манукян, болгарскую "Билли Айлиш" - Викторию Георгиеву и грузинского "Тилля Линдемана" - Торнике Кипиани. Но их клипы, как и видео всех других конкурсантов, были опубликованы уже давно и вряд ли могли удивить настоящих фанатов. Поэтому в качестве одной из главных фишек второй части "Eurovision Song Celebration" стали фрагменты "квартирников", во время которых конкурсанты этого и прошлых годов исполняли песни других участников "Евровидения". С надрывом и одновременно проникновенное "Arcade", спетое украинкой Джамалой, например, точно стоит посмотреть.

Чествование песен Евровидения

"Чествование песен "Евровидения"

Прием "switch your song" ("поменяйся своей песней"), опробованный в финале на сцене "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, сработал и сейчас, пусть и в домашних условиях: хештег "Оставайся дома" еще актуален во многих странах Европы. Поэтому зрители и могли заочно побывать в гостях у конкурсантов. Спойлер - гламуром там не пахло. Зато, демонстрируя коллекцию своих виниловых пластинок, швейцарец Джон станцевал под "Калинку". Другие участники отмененного конкурса спели на родном языке свои песни, которые на "Евровидении" звучат на английском. Получилось забавно.

Конкурент "Eurovision Song Celebration"

В прямом эфире вторую часть "Чествования песен "Евровидения", по сравнению с первой, посмотрело на треть меньше зрителей. Их, например, было 65 тысяч на Little Big во вторник и всего около 42 тысяч на исландцах в четверг (пиковые показатели). Возможно, это объясняется тем, что одновременно в эфире шведского телеканала SVT шло шоу "12 баллов от Швеции". Еще 9 мая шведы выбрали 25 своих "финалистов" нынешнего "Евровидения", а в четверг вечером, по итогам голосования жюри и телезрителей, определи "победителя".

Им стали Daði og Gagnamagnið из Исландии. Литве шведы дали четвертое место, пятое - России, а немцу Бен Доличу - 11-е. Беларусь и Украина в шведскую версию финала "Евровидения-2020" не прошли. Немцы своего победителя смогут выбрать из десяти отобранных ими ранее "финалистов" в субботу вечером, 16 мая. Шоу на канале ARD будет предшествовать концерту "Europe Shine a Light" ("Европа зажигает свет"). В нем примут участие победители прошлых лет, конкурсанты нынешнего года и фанаты "Евровидения" споют в виртуальном хоре. Концерт - своего рода эрзац отмененного конкурса, но его будут транслировать из Нидерландов все страны-участницы.

Смотрите также: 

  • Джонни Логан дважды обеспечивал победу Ирландии

    Рекорды "Евровидения"

    Самая успешная страна: вопрос счета

    Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.

  • Александр Рыбак

    Рекорды "Евровидения"

    Самый "признанный" победитель

    Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.

  • Маргарет Бергер защищала честь Норвегии в 2013 году в Мальмё - и заняла четвертое место.

    Рекорды "Евровидения"

    Рекорд по числу последних мест…

    …принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).

  • Немного мира - пацифистский гимн в исполнении Николь

    Рекорды "Евровидения"

    Рекорд по числу участий

    …а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).

  • Ветеран Евровидения Фуд Леклерк

    Рекорды "Евровидения"

    "Примелькавшиеся лица" конкурса

    Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!

  • Композитор Ральф Зигель

    Рекорды "Евровидения"

    Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"

    Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.

  • Не хуже многих: поющий индюк Дастин

    Рекорды "Евровидения"

    Чемпионы по чудачествам

    Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.

  • Дима Билан на Eurovision Song Contest в Белграде

    Рекорды "Евровидения"

    Рекордное число участников

    Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.

  • Эмиль Рамзауэр

    Рекорды "Евровидения"

    "Евровидению" все возрасты покорны

    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

Вместо "Евровидения" организаторы покажут онлайн-концерт

Ожидается, что в онлайн-концерте, призванном заменить отмененный из-за коронавируса "Евровидение-2020" выступят все участники песенного конкурса этого года, а также звезды прошлых лет. (01.04.2020)  

Комментарий: Выбор Little Big на "Евровидение" по душе почти всем

Группа Little Big, которая будет представлять Россию на конкурсе песни "Евровидение-2020", пожалуй, лучший выбор. Причем, для всех: властей и оппозиционеров, Первого канала и фанатов, уверен Александр Плющев. (05.03.2020)  

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен

Европейский вещательный союз увязал отмену "Евровидения-2020" в Роттердаме с угрозой распространения коронавируса. (18.03.2020)  

Германия зажгла свою звезду для "Евровидения" в Роттердаме

22-летнего уроженца Словении Бена Долича называют исключительным талантом, а его кристально чистый, чувственный голос сравнивают с вокалом Майкла Джексона или Джастина Тимберлейка. (28.02.2020)  

Определился немецкий участник "Евровидения-2020"

Рожденный в Словении 22-летний Бен Долич в финале "Евровидения-2020" в Роттердаме исполнит песню "Violent Thing". Россия и Украина встретятся в первом полуфинале. (27.02.2020)  

Комментарий: Победа Джамалы - без политики не обошлось

Песенный конкурс "Евровидение" никогда не был чужд политике, и победа Украины - тому подтверждение. Так считает Андрей Бреннер, комментируя результаты конкурса в Стокгольме. (15.05.2016)  

Комментарий: Португалия спасла "Евровидение"

Победа Салвадора Собрала на "Евровидении-2017" означает качественный скачок конкурса и возращает дискуссии вокруг него в то русло, в котором их следует вести, считает Андрей Бреннер. (14.05.2017)  

Комментарий: Политики, руки прочь от "Евровидения"!

Внимание политиков к конкурсу вредит "Евровидению". Чтобы снять сомнения в честности, EBU нужно сделать процедуру подсчета голосов более прозрачной, считает Андрей Бреннер. (25.05.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля  

Джамала: Невозможно исправить отношения песней  

С каких пор "Евровидение" стало "песней года" для секс-меньшинств?  

Также по теме

Lissabon Finale Eurovision Song Contest 2018

"Евровидение-2020" пройдет в интернете и в форме специального шоу 12.05.2020

"Евровидение-2020", отмененное из-за коронавируса, состоится в виде онлайн-концертов. Они будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая. В день финала готовится специальное шоу.

Eurovision Song Celebration 2020

Условный полуфинал "Евровидения" удался: спасибо фанатам! 13.05.2020

Первая часть "Чествования песен "Евровидения" - эрзац полуфинала конкурса, отмененного из-за коронавируса, была показана в Сети. Шоу стоило посмотреть из-за реакции фанатов. Репортаж DW.

Eurovision Rotterdam 2020 | Planung läuft trotz Coronavirus weiter

Концертный зал "Евровидения-2020" стал больницей 15.04.2020

680 больничных коек на площадках для культурных мероприятий будут принимать пациентов с COVID-19 в Роттердаме.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера