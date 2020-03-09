 ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5 процента | Экономические новости из Германии | DW | 13.05.2020

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Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5 процента

Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.

Московские полицейские в масках

Экономика России по итогам 2020 года сократится на 4,5 процента из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в весеннем прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), обнародованном в среду, 13 мая.

"Несмотря на диверсификацию экономики в последние годы, Россия остается зависимой от нефти для обеспечения бюджетных доходов и экспорта, поэтому падение цен на нефть является значительным фактором, особенно в свете финансовых стимулов, направленных на сдерживание последствий пандемии", - говорится в документе.

Достаточные резервы Фонда национального благосостояния

"Несмотря на то, что Фонд национального благосостояния имеет достаточно средств для финансирования бюджетного дефицита на протяжении нескольких лет, а международные резервы составляют 570 млрд долларов, что достаточно для обслуживания государственного и внешнего долга, эта финансовая безопасность была достигнута тяжелым трудом и будет строго охраняться", - отмечается в докладе.

По мнению аналитиков ЕБРР, в 2021 году экономический рост возобновится и составит 4 процента.

Прогноз по Украине и Беларуси

Для Украины ЕБРР также прогнозирует сокращение экономики на 4,5 процента с восстановлением роста на уровне 5 процентов в 2021 году. "Усиливающаяся глобальная неуверенность вызвала кризис доверия, который привел к девальвации национальной валюты и резкому росту стоимости рефинансирования долга на международных рынках. Сочетание снизившегося внешнего спроса и падение внутреннего спроса из-за мер системы здравоохранения по сдерживанию распространения вируса негативно отразилось на секторах производства и услуг", - констатируется в докладе.

В Беларуси аналитики ЕБРР ожидают падения экономики в 2020 году на 5 процентов и роста в 2021 году на 3,5 процента. "Объем внутренней торговли сокращается из-за роста неуверенности. Широкие экономические связи с Россией делают Беларусь уязвимой перед снижением цен на нефть и ожидаемой рецессией в России. В то же время пандемия коронавируса, по всей видимости, усугубит рецессию, снизив внешний и внутренний спрос", - поясняют аналитики.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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