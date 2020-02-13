 Глава Минздрава ФРГ призвал не допустить пандемии коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 13.02.2020

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Европа

Глава Минздрава ФРГ призвал не допустить пандемии коронавируса

По словам Йенса Шпана, на данный момент можно говорить о региональной эпидемии коронавируса в Китае. Необходима координация усилий в Европе и мире, чтобы не допустить пандемии, сказал министр в интервью DW.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал скоординировать международные усилия, чтобы не допустить пандемии нового коронавируса COVID-19. "Пока что можно говориться лишь о региональной эпидемии в Китае. Мы должны позаботиться о том, чтобы она не переросла в глобальную пандемию. Нам нужны, в первую очередь, скоординированные действия в Европе и на мировой арене. Нам важно подготовиться, чтобы действительно не допустить проникновения вируса в другие регионы, помимо Китая, и не позволить ему причинить такой же ущерб, как в Китае", - сказал Шпан в интервью DW в четверг, 13 февраля.

Контекст

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По словам министра, если пандемия все же начнется, то к этому нужно быть подготовленным, чтобы иметь возможность изыскать новые виды лечения и вакцину. "Нам нужно постоянно сопоставлять наши знания о вирусе. Каждую неделю мы узнаем что-то новое. Насколько он заразен? Насколько серьезны заболевания? Нам нужно выиграть время, чтобы выяснить как можно больше", - подчеркнул Йенс Шпан.

Инфицированных больше, чем мы думаем

Глава германского Минздрава выразил уверенность в том, что число инфицированных новым коронавирусом на самом деле выше, чем приводится в статистике. "В статистике учитываются лишь те случаи, где проявляются симптомы заболевания. Однако есть много инфекций без симптомов. Поэтому я полагаю, что на самом деле число инфицированных значительно выше, чем показывает статистика. Это очень важно. Когда сравниваешь количество смертельных случаев с общим числом инфицированных, то это меняет пропорции", - указал он.

Йенс Шпан заявил, что он весьма впечатлен мерами, принимаемыми Китаем в борьбе с коронавирусом. "Если у нас в Германии, к примеру, происходит вспышка кори, а корь гораздо заразнее коронавируса, то мы можем справиться с ситуацией, не помещая под карантин целые города", - отметил он.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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