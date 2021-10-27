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Генштаб

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "генштаб".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Разрыв контактов между Россией и НАТО. Что будет дальше? 19.10.2021

Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и бюро альянса в Москве. Что представляли собой эти миссии и какие контакты останутся между НАТО и РФ - у DW.
FILE - In this Sept. 1, 2021, file photo Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington. Fearful of former President Donald Trump’s actions in his final weeks in office, the United States’ top military officer twice assured his Chinese counterpart that the two nations would not go to war. According to a forthcoming book by Washington Post journalists Bob Woodward and Robert Costa, Milley told a Chinese general that the United States would not strike. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Начальники генштабов США и России провели встречу в Финляндии 22.09.2021

На переговорах обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Целый ряд военных учений России и Запада привели к усилению напряженности в отношениях между сторонами.
Ukrainian servicemen are seen at their position during fighting with pro-Russian separatists in the eastern Ukrainian town of Ilovaysk August 26, 2014. Ukrainian President Petro Poroshenko said on Tuesday that the only effective instrument for ending bloodshed in eastern Ukraine was effective border controls with Russia, and halting arms supplies to the rebels and releasing prisoners of war. REUTERS/Maks Levin (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Украина рассекретит документы о событиях в "Иловайском котле" 06.08.2021

Генпрокурор Украины сообщила, что ходатайства о рассекречивании документов о событиях в "Иловайском котле" направлены в украинский генштаб. "Общество должно знать правду", - считает Ирина Венедиктова.
26.10.2018, Kasachstan, Almaty: ALMATY, KAZAKHSTAN - OCTOBER 26, 2018: Artak Davtyan (C), Chief of the General Staff of the Armenian Armed Forces, attends the 13th meeting of the Military Committee on development of military cooperation between the CSTO (Collective Security Treaty Organisation) member states in Almaty. Olga Balashova/Russian Defence Ministry Press Office/TASS Foto: Olga Balashova/TASS/dpa

Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба 11.03.2021

Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна и предложил на его место Артака Давтяна. Но президент Армен Саркисян вернул предложение с возражениями.
Armen Sarkissian, President of Armenia, speaks during the official opening of the Starmus Festival ãOnce Upon a Time on the MoonÒ in Zurich, Switzerland, Monday, 24 June 2019. The 2019 Starmus Festival celebrates mankindÕs first step on the Moon, coinciding with the 50th anniversary of this event in human history. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба Вооруженных сил 27.02.2021

Президент Армении Саркисян не подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Но премьер Пашинян добивается отставки Гаспаряна и вновь направил ходатайство главе государства.
Armenien, Regierungssitz in der Hauptstadt Erivan. Copyright: DW/Ashot Gazazjan 04.10.2012, Erivan

Премьер Армении Пашинян отправил в отставку сразу нескольких силовиков 08.06.2020

Никол Пашинян уволил в один день начальника полиции, главу Службы национальной безопасности и начальника генштаба вооруженных сил.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке на правительственные сайты 20.02.2020

В октябре 2019 года в Грузии произошла масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты. По данным МИД страны, она была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Замначальника Генштаба РФ обвинили в мошенничестве на 6,7 млрд рублей 07.02.2020

Генерал Халил Арсланов задержан, но вины не признает, утверждая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. По данным "Коммерсанта", исследование на полиграфе показало, что он говорит правду.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Замглавы российского Генштаба подозревается в крупном мошенничестве 18.10.2019

По версии следствия, под видом российских разработок в войска поставлялась спецтехника китайского производства. Предполагаемый ущерб оценивается в 2,2 млрд рублей.
Leadership doctrine. General Sir Nick Carter, Chief of the General Staff, makes a speech during the launch of the army's leadership doctrine at the BT Tower in central London. Picture date: Tuesday January 10, 2017. See PA story CITY BT. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:29688640 |

Британский генерал заявил о российских киберманипуляциях 18.08.2019

Глава британского Генштаба считает, что нужно бороться с российскими "манипуляциями правдой". Ник Картер также полагает, что РФ пытается расширить зону своего влияния в Африке.
25.02.2019 The Head of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Volodymyr Zamana is seen during the court hearing on pretrial restraint in Kyiv, Ukraine, February 25, 2019. The military prosecutor's office together with the SBU detained the former head of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Volodymyr Zamana, Prosecutor General Yuriy Lutsenko informed through his Facebook. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Киеве арестован экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана 26.02.2019

Владимира Заману подозревают в госизмене. С 2012 по 2014 годы он лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом, сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
A Ukrainian Sukhoi Su-27 jet fighter flies above Slaviansk April 16, 2014. Ukrainian government forces and separatist pro-Russian militia staged rival shows of force in eastern Ukraine on Wednesday amid escalating rhetoric on the eve of crucial four-power talks in Geneva on the former Soviet country's future. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: MILITARY POLITICS CIVIL UNREST TRANSPORT)

В Украине разбился истребитель СУ-27 15.12.2018

В результате крушения истребителя СУ-27 погиб пилот, заявил Генштаб Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.
18.09.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 18, 2018: A Russian serviceman outside a building of the Russian Defense Ministry in Znamenka Street. Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Генштаб Украины: Угроза войны с Россией на уровне 2014 года 05.12.2018

Сложно предсказать, когда агрессору вздумается начать боевые действия, заявил глава Генштаба Украины. Он указал на резкое увеличение российской танковой группы на границе.
Bildnummer: 58875222 Datum: 28.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Gesellschaft Verteidigungsministerium Russland xdp x0x 2012 quer 58875222 Date 28 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia November 28 2012 The Offices of The Russian Ministry of Defense AT Street in Central Moscow PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Society Ministry of Defence Russia XDP x0x 2012 horizontal

Генштаб РФ "сдал" детей разведчиков 26.10.2018

В целях конспирации всем несовершеннолетним, проживавшим в общежитии Минобороны, в графе "дата рождения" прибавили к реальному возрасту 100 лет. Схему случайно рассекретили сотрудники ПФР.
August 21, 2015 TUNIS, TUNISIA - AUGUST 21: Turkish frigate Yildirim, the flagship of Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG2), enters La Goulette port for a routine port visit on August 21, 2015 in Tunis, Tunisia. The SNMG2 force composed of four ships from three nations is currently deployed to the Mediterranean Sea to enhance maritime security and to show NATO‚Äôs presence in this area. Currently the force is composed of the flagship, the Turkish frigate Yildirim, the German frigate Hamburg, the Spanish combat support ship Cantabria and the Spanish frigate Santa Maria. Amine Landoulsi / Anadolu Agency | (c) picture-alliance/AA/A. Landoulsi

ВМС и ВВС Турции проведут в Средиземноморье учения при участии НАТО и США 25.09.2018

Целью маневров "Синий кит-2018" в Средиземном море станет тестирование систем противолодочной обороны.

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