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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "генштаб".
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Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и бюро альянса в Москве. Что представляли собой эти миссии и какие контакты останутся между НАТО и РФ - у DW.
На переговорах обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Целый ряд военных учений России и Запада привели к усилению напряженности в отношениях между сторонами.
Генпрокурор Украины сообщила, что ходатайства о рассекречивании документов о событиях в "Иловайском котле" направлены в украинский генштаб. "Общество должно знать правду", - считает Ирина Венедиктова.
Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна и предложил на его место Артака Давтяна. Но президент Армен Саркисян вернул предложение с возражениями.
Президент Армении Саркисян не подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Но премьер Пашинян добивается отставки Гаспаряна и вновь направил ходатайство главе государства.
Никол Пашинян уволил в один день начальника полиции, главу Службы национальной безопасности и начальника генштаба вооруженных сил.
В октябре 2019 года в Грузии произошла масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты. По данным МИД страны, она была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.
Генерал Халил Арсланов задержан, но вины не признает, утверждая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. По данным "Коммерсанта", исследование на полиграфе показало, что он говорит правду.
По версии следствия, под видом российских разработок в войска поставлялась спецтехника китайского производства. Предполагаемый ущерб оценивается в 2,2 млрд рублей.
Глава британского Генштаба считает, что нужно бороться с российскими "манипуляциями правдой". Ник Картер также полагает, что РФ пытается расширить зону своего влияния в Африке.
Владимира Заману подозревают в госизмене. С 2012 по 2014 годы он лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом, сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
В результате крушения истребителя СУ-27 погиб пилот, заявил Генштаб Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.
Сложно предсказать, когда агрессору вздумается начать боевые действия, заявил глава Генштаба Украины. Он указал на резкое увеличение российской танковой группы на границе.
В целях конспирации всем несовершеннолетним, проживавшим в общежитии Минобороны, в графе "дата рождения" прибавили к реальному возрасту 100 лет. Схему случайно рассекретили сотрудники ПФР.
Целью маневров "Синий кит-2018" в Средиземном море станет тестирование систем противолодочной обороны.
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