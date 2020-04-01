В ФРГ призывают углубить сотрудничество с Восточной Европой на фоне пандемии

Судя по репрезентативному опросу социологического института Forsa, большинство жителей Германии с пониманием относятся к ограничениям, введенным восточноевропейскими странами на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 93 процента респондента считают правильными закрытие границ и карантин, которые действуют у всех восточных соседей ФРГ, сообщил в среду, 1 апреля, Восточный комитет - Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV), по заказу которого было проведено исследование.

Лишь 4 процента опрошенных считают ограничительные меры восточноевропейских стран чрезмерными.

Оптимизация трансграничных перевозок

"Налицо колоссальная готовность населения сейчас смириться с существенными ограничениями в социальной жизни, чтобы предотвратить худшее во время связанного с коронавирусом кризиса и быстро изменить ситуацию", - заявил председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes), комментируя результаты репрезентативного опроса.

По его словам, решающее значение имеет теперь оптимизация трансграничного движения товаров и людей, чтобы с одной стороны минимизировать риск заражения, но одновременно гарантировать снабжение больниц, магазинов и компаний. "С этой целью мы предлагаем создать перед границами полосы обгона для грузового транспорта, перевозящего медицинские и скоропортящиеся товары. Кроме того, сейчас необходимо самым тщательным образом соблюдать во всей Европе созданные Евросоюзом правила въезда и выезда для пассажирских перевозок", - подчеркнул он.

Тесная координация мер против коронавируса

Одновременно OAOEV призвал к тесной координации с соседними странами мер по борьбе с коронавирусом. "Сейчас время не для ограничений на экспорт защитной одежды, а для знаков реальной солидарности. Товары должны доставляться туда, где они больше всего необходимы", - призвал далее Хермес, напомнив, что и многие не входящие в ЕС европейские страны сталкиваются с экзистенциальными проблемами и нуждаются в поддержке.

Одновременно глава OAOEV указал на готовность жителей ФРГ к более тесному сотрудничеству с Россией. 61 процент участников опроса могли бы представить себе создание единой экономической зоны от Лиссабона до Владивостока, лишь 20 процентов отклоняют такую идею. При этом 55 процентов респондентов хотели бы усилить сотрудничество с Россией, лишь 28 процентов выступают против. При этом Хермес призвал расширить существующее партнерство с РФ в энергетике до германо-российского энергетического и климатического альянса.

Поддержка "Северного потока - 2"

Еще один вопрос к респондентам касался завершения строительство газопровода "Северный поток - 2". 77 процентов опрошенных выступили за реализацию проекта, даже принимая в расчет противостояние с США в этой связи. Лишь 4 процента уверены, что от дальнейшего строительства следует отказаться.

Опрос был проведен 16-19 марта среди мужчин и женщин от 18 лет методом телефонного интервью.

OAOEV создан в мае 2018 года из двух традиционных объединений - Восточного комитета немецкой экономики и Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики. Это экономическое объединение поддерживает немецкие фирмы, работающие в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Бизнес с этими странами, по данным OAOEV, дает 20 процентов внешнеторгового оборота Германии - больше чем торговля с США и Китаем.

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