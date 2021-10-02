 В России максимум суточных смертей от ковида с начала пандемии | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России максимум суточных смертей от ковида с начала пандемии

За минувшие сутки в России умерли от коронавируса 890 человек. Зафиксировано и новое пиковое значение по количеству новых заражений.

Врач возле машины скорой помощи в Москве

Возле одной из больниц в Москве

В России зафиксировано новое пиковое значение по смертности от ковида: за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 890 человек, сообщил оперативный штаб в воскресенье, 3 октября. Это новый максимум за все время пандемии. Предыдущий пик суточного прироста был зафиксирован 1 октября - 887 летальных случаев.

Больше всего умерших в Москве (65), Санкт-Петербурге (59) и в Свердловской области (46). За все время пандемии в России скончались от ковида уже 209 918 человек.

Новый пик суточного прироста числа заражений коронавирусом

В России второй день подряд выявлено более 25 тысяч заражений: 25 769 в 85 регионах (накануне - 25 219). В сообщении оперативного штаба отмечается, что данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в России наблюдался подъем заболеваемости, вызванный вариантом "дельта". Аналогичный всплеск заражений наблюдается и сейчас.

Наибольшее количество новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Московской области (1646). Причем в столице за сутки выявлено 4294 случая заражения, и это максимальный показатель с июля.

В мире число летальных исходов от последствий заражения новым коронавирусом превысило 4,7 млн. Больше всего смертей - в Соелдинынных Штатах, где с начала пандемии скончались уже более 700 тысяч человек.

Смотрите также:

  • Инсталляция японской художницы Тихару Сиота

    В память о жертвах пандемии

    Карлсруэ, март 2021 года

    Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

  • Белые кресты на брусчатке в Праге

    В память о жертвах пандемии

    Прага, март 2021 года

    На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

  • Шарики в Рио-де-Жанейро

    В память о жертвах пандемии

    Рио-де-Жанейро, август 2020 года

    Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

  • Лодка, украшенная цветами и свечами, в Амстердаме

    В память о жертвах пандемии

    Амстердам, июль 2020 года

    В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

  • Мемориал в память о погибших врачах

    В память о жертвах пандемии

    Сан-Сальвадор, март 2021

    Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

  • свечи в Цюрихе

    В память о жертвах пандемии

    Цюрих, ноябрь 2020 года

    Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

  • Инсталляция It is like it is в центре Кельна

    В память о жертвах пандемии

    Кельн, май 2020 года

    Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

  • Нью-Йорк. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших

    В память о жертвах пандемии

    Нью-Йорк, март 2021 года

    Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

  • Скульптура ангела в Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

  • Статуи в память о погибших медработниках в Санкт-Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

  • Памятник медикам - жертвам пандемии в Мадриде

    В память о жертвах пандемии

    Мадрид, декабрь 2020 года

    Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

  • Памятник жертвам коронавируса в итальянском городе Кодоньо

    В память о жертвах пандемии

    Кодоньо, февраль 2021 года

    В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 20:35

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21)

Ссылки в интернете

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Швеция отказалась от почти всех антикоронавирусных ограничений (01.10.21)  

Фейки и вранье о вакцинах Youtube будет удалять и блокировать (30.09.2021)  

Также по теме

TOPSHOT - A serviceman of Russia's Emergencies Ministry, wearing protective gear, disinfects Kievsky railway terminal amid the COVID-19 pandemic in Moscow on September 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

В России впервые с июля выявлено более 25 тысяч заражений ковидом 02.10.2021

Суточный прирост заражений коронавирусом в России превысил 25 тысяч случаев. Уже пятый день смертность от ковида держится на пиковых значениях.

18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В России число умерших от ковида уже шесть суток подряд превышает 800 26.09.2021

Число умерших в России с диагнозом COVID-19 за сутки составило 805, новых случаев инфицирования - 22 498. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит оснований для введения локдауна.

KRASNODAR, RUSSIA - AUGUST 6, 2021: A patient is seen at an intensive care unit of a COVID-19 facility at Clinical Hospital 2. Yuri Kozitsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10BBD2

В РФ вновь максимальное за пандемию число умерших от COVID-19 в сутки 30.09.2021

Тенденция роста числа новых случаев заражения COVID-19 отмечается в России со второй половины сентября. Летальность начала заметно расти с 24 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Почему "Карта доносов" взбудоражила белорусское общество?  

Что обходится дороже: ремонт электромобилей или машин с ДВС?  

Журналист "КП в Беларуси" задержан после статьи об убийстве сотрудника КГБ  