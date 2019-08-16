В пандемию пиво не пьют: пивовары Германии страдают от COVID-19

Карантин нанес тяжелейший удар по традиционной отрасли и неотъемлемой части немецкой национальной культуры. Даже "Октоберфест" могут отменить. Зато растет спрос на вино.
Если в Баварии могут отменить даже нынешний "Октоберфест" - значит, немецких пивоваров ждут очень тяжелые времена. Традиционная для экономики Германии отрасль и так медленно, но неуклонно сдает свои былые позиции: с 1980-х годов потребление пива на душу населения сократилось почти на треть.
Прошлый год тоже закончился в минусе, но были надежды на 2020-й: крупные спортивные и особенно футбольные соревнования всегда стимулируют спрос со стороны болельщиков-телезрителей, чемпионат мира 2018 года в России это вновь подтвердил. Производители даже решили поднять цены на бочковое пиво.
Пивоварение в Германии - в основном малый и средний бизнес
Однако пандемия коронавируса перечеркнула все надежды. Чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры перенесли, любые массовые мероприятия - от рок-концертов до всевозможных народных и пивных праздников - в Германии отменили как минимум до 31 августа, теперь на очереди, похоже, еще и двухнедельный "Октоберфест", открытие которого пока намечено на 19 сентября.
Но главная беда для примерно 1500 немецких пивоваренных заводов даже не в этом. Из-за крупномасштабных карантинных мер закрыты предприятия общественного питания - от ресторанов и кафе до традиционных пивных и закусочных. Не работают и столь любимые немцами пивные сады. А апрель, как назло, выдался необычайно солнечным и теплым, так что любой биргартен (Biergarten) мог бы рассчитывать в эти дни на наплыв посетителей.
"Наша пивная промышленность, состоящая преимущественно из средних и малых предприятий, страдает очень сильно, потому что многим пивным заводам основную часть выручки обеспечивает региональная сфера гастрономии. А именно эта часть бизнеса сейчас полностью отпала", - поясняет Марк-Оливер Хунхольц (Marc-Oliver Huhnholz), пресс-секретарь Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).
По его словам, некоторым небольшим пивоваренным предприятиям, особенно тем, что выпускают преимущественно или даже исключительно бочковое пиво, местные рестораны и питейные заведения обеспечивают до 90 процентов оборота. Так что наибольшую угрозу карантин представляет для примерно 1100 маленьких немецких пивзаводов и пивоварен, в том числе монастырских. Они производят в год, как правило, не больше 5000 гектолитров, но зато обеспечивают Германии необычайное многообразие сортов и вкусов и способствуют региональному колориту.
Семейное предприятие страдает без общепита и футбола
Основанное в 1878 году в промышленном Бохуме семейное предприятие Moritz Fiege относится к среднему бизнесу: в прошлом году оно произвело 130 тысяч гектолитров. 20 процентов оборота обеспечивают примерно 300 заведений общественного питания в Рурской области, этих доходов завод из-за карантина сейчас лишен.
К ощутимым потерям привела также остановка футбольного чемпионата Германии: когда клуб второй бундеслиги "Бохум" принимает гостей, на стадионе разливают пиво именно марки Moritz Fiege.
Глава фирмы Хуго Фиге (Hugo Fiege) считает, что открывать предприятия общепита будут в Германии лишь очень медленно, и на былые обороты они выйдут нескоро. Поэтому из примерно 80 работников завода 12 человек пришлось перевести на режим неполного рабочего времени. Примерно две трети недополученной зарплаты этим сотрудникам компенсирует государство.
У лидеров пивной промышленности рухнул экспорт
У одного из лидеров отрасли, компании Krombacher Brauerei из Кройцталя, объемы производства составляют примерно 6 миллионов гектолитров. Из них в сферу общепита уходят порядка 15 процентов. Еще около 5 процентов предназначены на экспорт. "Здесь, как и в области гастрономии, сбыт почти полностью рухнул", - рассказал DW пресс-секретарь Krombacher Brauerei Петер Лемм (Peter Lemm).
Достаточно посмотреть на экспортную статистику немецкой пивной промышленности, чтобы понять, с чем это связано. По данным Объединения немецких пивоваров, в 2019 году крупнейшими рынками сбыта немецкого пива были Италия (3,4 миллиона гектолитров) и Китай (1,8) - две особенно сильно пострадавшие от коронавируса страны с жесткими карантинными мерами. Впрочем, и на многие другие экспортные рынки сейчас надежды мало, считает Марк-Оливер Хунхольц.
Розничные продажи на внутреннем рынке, в супермаркетах, представителям отрасли оптимизма пока тоже не внушают. Так, с наступлением теплой погоды в Германии обычно начинается гриль-сезон, непременным атрибутом которого наряду с сосисками и стейками считается пиво. "Но если и дальше нельзя будет встречаться большими компаниями, то и поводов для потребления не будет", - сокрушается пресс-секретарь Объединения немецких пивоваров. Свадьбы и различные семейные торжества сейчас тоже не проводятся.
Работающие в удаленном режиме предпочитают вино
А вот пить пиво в условиях карантина дома в одиночку или в узком кругу семьи немцам особенно не хочется. Тут они, похоже, предпочитают другой алкогольный напиток - вино. Его потребление на душу населения в Германии остается, в отличие от пива, стабильным уже многие годы. Однако в последние недели вино стали активнее покупать в супермаркетах, сообщил Эрнст Бюшер (Ernst Büscher), пресс-секретарь отраслевого объединения Немецкий институт вина (Deutsches Weininstitut, DWI).
Заказы вина по интернету по цене до 10 евро за бутылку практически удвоились, рассказал, в свою очередь, глава специализированного онлайн-магазина weine.de Фридхельм Розенов (Friedhelm Rosenow). Газете Die Welt он объяснил это так: "Люди сидят дома, работают в удаленном режиме и хотят после трудового дня выпить хорошего вина".
В какой мере такой всплеск онлайн-спроса компенсирует немецким виноделам и виноторговцам потери из-за закрытых ресторанов и рухнувшего экспорта, станет ясно по итогам года.
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