 В Москве согласовали массовую акцию против поправок в конституцию | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2020

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Россия

В Москве согласовали массовую акцию против поправок в конституцию

Первый санкционированный протест против поправок в Конституцию РФ состоится 4 июля в Сокольниках. Его организует "Левый фронт".

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов на митинге против пенсионной реформы 28 июля 2018 года в Москве

Одним из организаторов митинга против поправок в конституцию выступил "Левый фронт" Сергея Удальцова

Власти Москвы в пятницу, 26 июня, согласовали  митинг против поправок в Конституцию России. Он состоится 4 июля в Сокольниках, одним из организаторов акции выступило движение "Левый фронт".

По словам координатора движения Сергея Удальцова, заявленная численность участников акции составляет тысячу человек. "КПРФ мы будем приглашать, как и другие политические силы. В принципе доступ будет открыт для всех, кто не голосовал за поправки в конституцию. Мы долго обсуждали, нужно ли проводить митинг в Сокольниках, потому что это место с не самой лучшей репутацией в кругах оппозиции. Но в данном случае, когда три месяца вообще не было никаких акций, и граждане не могли высказать свою позицию, мы посчитали, что необходимо согласиться в этом исключительно случае", - цитирует Удальцова онлайн-издание "МБХ Медиа".

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию России

На данный момент в Москве нельзя проводить массовые акции из-за угрозы распространения коронавируса. 10 июня мэр столицы Сергей Собянин на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что соответствующее ограничение может быть снято в начале июля.

Голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня. Оно будет проходить до вечера 1 июля, причем принять участие в электронном голосовании, доступном для жителей Москвы и Нижегородской области, будет можно до 20.00 мск 30 июня.

По данным ЦИК, явка избирателей в первый день плебисцита по поправкам, 25 июня, составила 9,2 процента, или 10 000 126 избирателей, учитывая тех, кто проголосовал дистанционно.

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