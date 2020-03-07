В КНР обрушился отель с находившимися в карантине

В переоборудованном под карантинный центр отеле в Цюаньчжоу на востоке Китая могли находиться около 70 человек.
Пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, обрушился в субботу, 7 марта, в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая. По данным властей городского района Личэн, в здании на момент происшествия могли находиться около 70 человек. Как сообщили в министерстве КНР по чрезвычайным ситуациям, эвакуированы 34 человека.
Новость дополняется.
Смотрите также: