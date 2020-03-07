В КНР обрушился отель с находившимися в карантине

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

Две больницы за две недели

Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.