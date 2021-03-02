В Германии продлили режим эпидемии национального значения

Германский бундестаг продлил на три месяца - до 30 июня - действие режима эпидемии национального масштаба, введенного ранее в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий закон принят в четверг, 4 марта. Его поддержали 368 депутатов, 293 высказались против.

Режим эпидемии национального масштаба служит основанием для введения таких ограничительных мер, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов. В то же время новый закон предусматривает нововведение, согласно которому ограничения будут в будущем привязаны не к показателю заболеваемости за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения, а к другим индикаторам, отмечает информагентство AFP.

Закон также продлевает действие положения, согласно которому жители Германии могут в течение не более чем 20 дней получать выплаты, если им приходится ухаживать дома за заболевшими родственниками или близкими.

Локдаун в Германии продлен до 28 марта

Накануне представители федеральных и земельных властей Германии продлили действующий в стране локдаун до 28 марта. Одновременно власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, будут смягчены ограничения на личные контакты. Кроме того, каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус.

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