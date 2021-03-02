 В Германии продлили режим эпидемии национального значения | Новости из Германии о Германии | DW | 04.03.2021

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Германия

В Германии продлили режим эпидемии национального значения

На основании режима эпидемии национального значения в ФРГ вводятся такие ограничения, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов.

В рамках локдауна в Германии закрыты магазины

В рамках локдауна в Германии до сих пор закрыты магазины

Германский бундестаг продлил на три месяца - до 30 июня - действие режима эпидемии национального масштаба, введенного ранее в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий закон принят в четверг, 4 марта. Его поддержали 368 депутатов, 293 высказались против.

Режим эпидемии национального масштаба служит основанием для введения таких ограничительных мер, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов. В то же время новый закон предусматривает нововведение, согласно которому ограничения будут в будущем привязаны не к показателю заболеваемости за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения, а к другим индикаторам, отмечает информагентство AFP.

Закон также продлевает действие положения, согласно которому жители Германии могут в течение не более чем 20 дней получать выплаты, если им приходится ухаживать дома за заболевшими родственниками или близкими.

Локдаун в Германии продлен до 28 марта

Накануне представители федеральных и земельных властей Германии продлили действующий в стране локдаун до 28 марта. Одновременно власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, будут смягчены ограничения на личные контакты. Кроме того, каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. 

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  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    В ходе второго немецкого локдауна салоны были закрыты два месяца. Много это или мало? В любом случае, по количеству фотографий в агентствах это событие можно сравнить, как минимум, с высадкой на Луну! Воспользуемся возможностью и пройдемся по немецким салонам - посмотрим на интерьеры, мастеров, сотрудников и безумно счастливых клиенток и клиентов.

  • Магдебург

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    "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"… Примерно так можно в очень свободном стиле перевести это приветствие в Магдебурге. За два месяца жители Федеративной Республики успели сильно зарасти, обрасти и просто мечтали вернуть себе человеческий вид.

  • Мюнхен

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Средняя лохматость в Германии заметно повысилась. У многих стала заметна проседь, что явно не способствует поднятию настроения тех, кто предпочитает выглядеть по-другому. Однако седина может и украшать. Например, немецкого актера Фредерика Майснера, о чем свидетельствует эта фотография из Мюнхена.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкая актриса Диана Эберт стала первой послелокдаунной клиенткой в этом берлинском салоне. Кстати, другую жительницу Берлина - Ангелу Меркель - в интервью каналу RTL некоторое время назад спросили, кто во время локдауна следит за ее прической? Канцлер ответила, что это сейчас делает ее личная ассистентка - кончено же, в соответствии со всеми требовании времен пандемии.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Особое положение главы правительства широких дискуссий не вызывало - все же представительские функции и прочее… Чего нельзя сказать о звездах бундеслиги. Многие футболисты выходили играть на пустые стадионы просто с идеальными прическами! Сначала это вызывало удивление, потом - возмущение, а затем - вопросы. Неужели они нарушают локдаун и пользуются услугами нелегально?

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Судя по сообщениям СМИ, очереди в немецких салонах сейчас расписаны на многие недели вперед. На этой и предыдущей фотографиях - берлинские парикмахерские.

  • Гамбург

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Счастливицы и счастливчики, оказавшиеся в первых рядах, либо очень настойчиво пытались осуществить свое заветное желание, либо явно обладали какими-то особыми связями. Здесь - первый (полуночный) клиент этого салона в Гамбурге.

  • Зехайм-Югенхайм

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Эта фотография сделана в коммуне Зехайм-Югенхайм в земле Гессен. В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских салонов. Большинство из них - небольшие частные предприятия, не входящие в какие-то большие сети. Сколько из них выживет в пандемию, сейчас не может сказать никто. Многие находятся под угрозой.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкие парикмахеры очень надеются, что в третий раз их салоны в эту пандемию не закроют и худшее уже позади, чего мы всем желаем. P.S. Первая посетительница этого салона на берлинском бульваре Курфюрстендамм выиграла это право в конкурсе, который провела одна из городских радиостанций.

    Автор: Максим Нелюбин


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