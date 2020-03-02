 В Германии призвали создать европейский центр вирусологии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.03.2020

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Германия

В Германии призвали создать европейский центр вирусологии

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас не способен эффективно мониторить эпидемии, считает министр здравоохранения ФРГ. Он предложил создать европейский аналог Института имени Роберта Коха.

Руки в резиновых перчатках

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), в связи с непрекращающимся распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, предложил создать общеевропейский аналог федерального института ФРГ по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - Института имени Роберта Коха (RKI). "Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) слишком маленький, чтобы эффективно мониторить эпидемии, подобные нынешней", - сказал Шпан в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 8 марта.

"ECDC должен получить более крупный бюджет и больше компетенций. Нам необходим своего рода европейский Институт имени Роберта Коха. Для этого нужно выделить деньги в следующем бюджете ЕС", - сказал глава Минздрава ФРГ.

Применительно к Германии Йенс Шпан высказался за обязательную регистрацию всех тестов на коронавирус, а не только тех, которые дали положительный результат. Он считает, что такая мера позволит лучше оценивать ситуацию.

Против тотального закрытия учебных заведений

Председатель правления Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV) Андреас Гассен (Andreas Gassen) сообщил, что в ФРГ проведено уже около 50 тысяч тестов на коронавирус, так что соответствующий потенциал еще далеко не исчерпан. "Наши лаборатории способны обрабатывать 20 тысяч тестов в день", - пояснил он.

Гассен высказался против тотального закрытия школ в целях сдерживания эпидемии, назвав такие предложения "бесполезной суетой". Йенс Шпан тоже считает подобные меры ошибочными. Он подчеркнул, что решения о закрытии учебных заведений могут приниматься лишь на местном уровне. В то же время Шпан полагает, что в Германии будут и впредь отменять крупные общественные мероприятия.

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    Автор: Елена Гункель


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