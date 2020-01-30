В Германии зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом из КНР

В Германии число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая в четверг, 30 января, выросло до пяти человек. Очередной случай был выявлен в федеральной земле Бавария. Носителем оказался сотрудник компании Webasto в округе Штарнберг, на которую работали и четверо других инфицированных, сообщили представители земельного министерства здравоохранения. По его данным, заболевший проживал в округе Траунштайн на юго-востоке ФРГ.

Баварский Минздрав уже рекомендовал всем больницам в этой земле подготовиться к приему пациентов с подозрением на 2019-nCoV.

МИД работает над возвращением граждан ФРГ из Уханя

На этом фоне министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обратил внимание на необходимость международного сотрудничества для сдерживания распространения коронавируса.

Он добавил, что решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения, - это сигнал странам, граничащим с КНР, а также государствам Африки, которым необходимо повысить бдительность.

Говоря о Германии, Шпан отметил, что власти соблюдают предосторожности, однако при этом реагируют на ситуацию сдержанно. "Такая система здравоохранения, как наша, справится с этим", - заявил он.

В настоящий момент МИД ФРГ работает над возвращением в страну от 90 до 100 сограждан из китайского Уханя, находящегося в эпицентре эпидемии.

Первые случаи в Италии

В четверг, 30 января, первые два случая инфицирования 2019-nCoV были отмечены в Италии, сообщил председатель Совета министров Джузеппе Конте.

В КНР, по официальным данным на 30 января, число подтвержденных случаев заболевания составляло 7736. Количество находившихся на карантине достигло 12167 человек. Власти сообщали о 170 скончавшихся и 124 излечившихся. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превышало 8100 человек.

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