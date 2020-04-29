Выживут ли кинотеатры в Германии после пандемии?

Когда люди после карантина вновь смогут ходить в кино? И захотят ли они этого? Не побоятся ли они из-за коронавируса два с лишним часа сидеть в закрытом помещении вместе с большим числом других людей? Не предпочтут ли дома за меньшие деньги смотреть фильмы на стриминговых порталах? Короче: переживут ли кинотеатры пандемию COVID-19? Например, в ФРГ?

Локдаун угрожает существованию кинотеатров

Немецкий предприниматель Ханс-Йоахим Флеббе (Hans-JoachimFlebbe), создававший в свое время сеть мультиплексов Cinemaxx, а сегодня владеющий в крупнейших городах Германии премиальными кинотеатрами Astor Film Lounge, никакого "заката отрасли", похоже, не ожидает, только банкротства отдельных предприятий. "Некоторые кинотеатры не выживут, и под ударом скорее окажутся те, что поменьше", - заявил 68-летний бизнесмен информационному агентству dpa.

Легендарный берлинский артхаусный кинотеатр Babylon

К "тем, что поменьше", относятся в ФРГ свыше 300 несетевых, камерных, артхаусных кинотеатров, интересы которых представляет объединение AG Kino. На своем сайте оно как раз предупреждает о возможном "вымирании кинотеатров", многие из которых, и это отличает Германию от других стран, принадлежат малым и средним предприятиям, а не крупным национальным или международным сетям. О "надвигающейся волне банкротств" и "актуальной угрозе существованию" говорит и головное объединение немецких кинотеатров HDF Kino.

В середине апреля оно провело опрос среди своих членов, у которых по всей стране свыше 3300 кинозалов, и 58 процентов ответили, что в условиях локдауна смогут продержаться еще максимум два-три месяца. А некоторые без дополнительной финансовой помощи не дотянут и до конца мая.

Государственная помощь для культурной институции

Речь именно о дополнительной поддержке, поскольку три четверти опрошенных кинотеатров подтвердили, что первую помощь от государства в рамках широкомасштабной программы поддержки бизнеса они к середине апреля уже получили. Это были либо единоразовые безвозмездные субсидии для самых маленьких предприятий, либо, для более крупных, кредиты, а также компенсация двух третей прежней зарплаты сотрудникам, оказавшимся в вынужденном простое.

Кинотеатр Lichtburg в Эссене с крупнейшим в Германии кинозалом

"Но на самом деле это лишь капля в море. Если незамедлительно всем без исключения кинотеатрам в Германии не будет оказана поддержка в иных масштабах и с помощью иных инструментов, то огромного ущерба для такой культурной институции, как кино, уже не предотвратить", - заявляет председатель правления HDF Kino Кристине Берг (Christine Berg).

В этой организации объем необходимой немецким кинотеатрам помощи оценивают в 186 миллионов евро, исходя из того, что каждая неделя простоя из-за карантина приносит немецким кинотеатрам убытки в 17 миллионов евро. Хотя они и стараются хоть как-то использовать простаивающие мощности. Так, многие кинотеатры в Германии продают сейчас попкорн на вынос и даже с доставкой на дом.

Однако самой главной мерой поддержки со стороны государства станет разрешение возобновить работу. "Кинотеатры следует открыть самое позднее в июле", - требует председатель AG Kino Кристиан Бройер (Christian Bräuer). Вместе с HDF Kino это объединение представило в конце апреля властям ФРГ концепцию защиты персонала и зрителей после возобновления работы кинотеатров.

Как продавать билеты в кино в условиях пандемии?

Среди предлагаемых мер: установка защитных экранов перед кассами и барными стойками. Обеспечение сотрудников масками и перчатками. Минимизация контактов путем стимулирования продажи билетов через интернет и их сканирования при входе в зал, а не отрывания. Использование после просмотра запасных выходов, чтобы зрители не встречались с теми, кто пришел на следующий сеанс. Частая дезинфекция дверных ручек, перил и прочих поверхностей, а в туалетах - кранов и раковин. Регулярное проветривание кинозалов и постоянное, при возможности, холлов с помощью открытых весь день дверей.

Ну и, конечно же, соблюдение во всем здании кинотеатра правил социального дистанцирования. Ничего неожиданного в этой концепции нет, подобные меры широко применяют в Германии (и многих других странах) в супермаркетах и магазинах или собираются, к примеру, внедрить в аэропортах перед широкомасштабным возобновлением полетов.

Кинотеатры готовы добровольно отказаться от полных залов

Правда, в отличие от немецких авиакомпаний, предлагающих в замкнутом пространстве салона самолета обязательное ношение масок во время всего полета, немецкие кинотеатры требовать от клиентов надевать маски во время сеансов не собираются. С другой стороны, они готовы пойти на то, чего воздушные перевозчики как раз хотели бы избежать.

Авиакомпании отвергли идею не продавать билеты на каждое среднее из трех кресел в салоне лайнера и тем самым обеспечивать дистанцию между пассажирами (впрочем, правительства могут им это предписать). Члены HDF Kino и AG Kino, наоборот, готовы на время отказаться от стремления максимально заполнять залы и намерены продавать билеты так, чтобы между зрителями всегда оставалось определенное количество свободных кресел. При этом они, правда, надеются получить от государства некую компенсацию.

Поход в кино как признак нормализации

Остается, однако, главный вопрос: а готова ли публика уже нынешним летом вновь начать ходить в кинотеатры? Взгляд на возрастную структуру немецких кинозрителей показывает, что примерно половину из них составляют люди старше 40 лет, а каждому седьмому - свыше 60 лет.

Причем в последние годы доля молодежи и подростков сокращалась (сказывалась, в том числе, растущая популярность сериалов на стриминговых платформах), тогда как процент представителей старших поколений рос. Но ведь именно у них скорее могут оказаться те хронические болезни, которые повышают риск тяжело заболеть от коронавируса.

Глава AG Kino Кристиан Бройер, тем не менее, убежден, что публика оценит принимаемые гигиенические меры и непременно пойдет в кинотеатры, ведь поход в кино является, по его словам, самым простым способом ненадолго вырваться из повседневности и окунуться в иные миры, он "хотя бы на два часа дает нам возможность вернуть себе частицу нормальной жизни".

Где развлечься, если индустрия развлечений парализована?

Тем более, что индустрия развлечений еще довольно долго останется в значительной мере парализованной. Так, в Германии по меньшей мере до 31 августа отменены все массовые мероприятия, включая всевозможные концерты, фестивали и народные праздники. К тому же из-за закрытых границ не будет привычных поездок в отпуск к теплым морям, так что, к примеру, вопрос о том, как во время летних каникул развлекать детей, перед многими родителями встанет весьма остро.

В автомобильном кинотеатре в Эссене нынешней весной полно зрителей

А бесконечно сидеть дома перед телевизором или "стримить" серии многим за время карантина наверняка надоест. Об этом свидетельствует, в частности, заметный рост интереса в Германии к такой специфической форме просмотра фильмов на большом экране, как автокинотеатры. В Бонне, к примеру, в начале мая собираются открыть сразу два новых, но временно, пока вновь не заработают обычные.

Твердую веру в то, что люди не откажутся от удовольствия ходить в кино, 28 апреля выразила и американская Академия кинематографических искусств и наук, объявляя об особых правилах номинации фильмов на премию "Оскар" в 2021 году (ХХХ Правила номинации фильмов на "Оскар" изменили из-за пандемии). "Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство кинофильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым".

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