Власти Германии предостерегают от закупок впрок и фейковых новостей

На фоне пандемии коронавируса министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) посоветовала жителям страны отказаться от закупок впрок. Она заверила, что для стихийных покупок продовольствия "нет причин", ведь в ФРГ отсутствует дефицит продуктов питания. По ее словам, "пополнять запасы следует с чувством меры и осмотрительностью", и тогда продовольствия "хватит на всех".

"Остерегайтесь фейковых новостей"

Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), в свою очередь, призвал немцев критически относиться к появляющейся информации о коронавирусе, поскольку среди нее немало недостоверной. "Остерегайтесь фейковых новостей", - написал Шпан на своей странице в Twitter. Он, в частности, опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в скором времени в стране будет объявлено о "дальнейших масштабных ограничениях в социальной и общественной жизни".

Шпан обратился к жителям страны с просьбой не способствовать дальнейшему распространению недостоверной информации. Он также рекомендовал всем, кто в течение последних двух недель вернулся в Германию из Италии, Австрии или Швейцарии, оставаться дома в добровольном карантине - "вне зависимости от наличия симптомов".

Борьбой с коронавирусом пытаются воспользоваться мошенники

Между тем, в Швейцарии борьбой с распространением пандемии коронавируса пытаются воспользоваться мошенники. Швейцарский информационно-аналитический центр по обеспечению безопасности информации сообщил о том, что с пятницы, 13 марта, жители страны получают электронные письма, отправленные, якобы, Федеральным ведомством по здравоохранению.

В письме говорится, что одной из мер по борьбе с коронавирусом является сбор данных. Получателей письма просят открыть приложение. Если они выполняют этот призыв, запускается программа-шпион, благодаря которой мошенники могут получить доступ к личным данным и паролям, установленным на компьютере.

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