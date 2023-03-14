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Виктор Вайц
Виктор Вайц - журналист Deutsche Welle.
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Виктор Вайц: избранные публикации
Что немцы говорят об Израиле?
Историк Мендель в книге "Говорить об Израиле" анализирует дебаты об Израиле и пытается найти ответы на сложные вопросы.
Культура
19.05.2023
19 мая 2023 г.
Самым сексуально свободным городом в мире признан Кельн
Кельн занял в рейтинге самых либеральных в сексуальном отношении городов первое место. Почему?
Культура
18.05.2023
18 мая 2023 г.
Дырявые трубы и дефицит осадков. Европе угрожает засуха?
Изменение климата и сокращение осадков приводят к засухе в Европе. Что делать?
Культура
14.03.2023
14 марта 2023 г.
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Виктор Вайц: другие публикации
Секс-скандал вокруг группы Rammstein
Секс-скандал вокруг группы Rammstein
Фанатка Rammstein из Ирландии выдвинула обвинения в сексуальном домогательстве во время концерта группы в Вильнюсе.
Культура
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера
Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера
Германию в Каннах представляет режиссер Вим Вендерс. Он привез на конкурс сразу два фильма.
Культура
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Лучший ночной клуб Германии находится в Кельне
Лучший ночной клуб Германии находится в Кельне
Всего в рейтинге "100 лучших клубов мира" оказалось четыре немецких ночных клуба.
Стиль жизни
26.05.2023
26 мая 2023 г.
В Германии открылось первое аромакафе
В Германии открылось первое аромакафе
В Шпайере открылось первое в Германии кафе, использующее в приготовлении всех блюд эфирные масла.
Стиль жизни
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Немецкий муж Тины Тернер
Немецкий муж Тины Тернер
В 2018 году вышла книга Тины Тернер "My Love Story". В ней она рассказала о человеке, который круто изменил ее жизнь.
Культура
25.05.2023
25 мая 2023 г.
Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды
Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды
В Бонне отрылась выставка, которая рассказывает о судьбе знаменитой танцовщицы Жозефины Бейкер, боровшейся с расизмом.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
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