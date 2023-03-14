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Виктор Вайц

Виктор Вайц - журналист Deutsche Welle.

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Виктор Вайц: избранные публикации

Израильский флаг на фоне купола Рейхстага

Что немцы говорят об Израиле?

Историк Мендель в книге "Говорить об Израиле" анализирует дебаты об Израиле и пытается найти ответы на сложные вопросы.
Культура19 мая 2023 г.
Кельнский собор

Самым сексуально свободным городом в мире признан Кельн

Кельн занял в рейтинге самых либеральных в сексуальном отношении городов первое место. Почему?
Культура18 мая 2023 г.
Необычайно низкий уровень воды на Среднем Рейне в Германии

Дырявые трубы и дефицит осадков. Европе угрожает засуха?

Изменение климата и сокращение осадков приводят к засухе в Европе. Что делать?
Культура14 марта 2023 г.
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Виктор Вайц: другие публикации

Тиль Линдеман во время одного из концертов

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Фанатка Rammstein из Ирландии выдвинула обвинения в сексуальном домогательстве во время концерта группы в Вильнюсе.
Культура30 мая 2023 г.
Вим Вендерс (в центре) на Каннском фестивале

Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера

Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера

Германию в Каннах представляет режиссер Вим Вендерс. Он привез на конкурс сразу два фильма.
Культура26 мая 2023 г.
Клуб "Bootshaus"

Лучший ночной клуб Германии находится в Кельне

Лучший ночной клуб Германии находится в Кельне

Всего в рейтинге "100 лучших клубов мира" оказалось четыре немецких ночных клуба.
Стиль жизни26 мая 2023 г.
В "Holistic Café" всего десять посадочных мест

В Германии открылось первое аромакафе

В Германии открылось первое аромакафе

В Шпайере открылось первое в Германии кафе, использующее в приготовлении всех блюд эфирные масла.
Стиль жизни26 мая 2023 г.
Тина Тернер и Эрвин Бах на премьере мюзикла "Tina" в Лондоне в 2018 году

Немецкий муж Тины Тернер

Немецкий муж Тины Тернер

В 2018 году вышла книга Тины Тернер "My Love Story". В ней она рассказала о человеке, который круто изменил ее жизнь.
Культура25 мая 2023 г.
Жозефина Бейкер позирует на тигровой шкуре

Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды

Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды

В Бонне отрылась выставка, которая рассказывает о судьбе знаменитой танцовщицы Жозефины Бейкер, боровшейся с расизмом.
Культура23 мая 2023 г.
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