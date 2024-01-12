Бросить курить и начать бегать? Советы психолога на 2024 год

Бросить курить, заняться спортом и начать правильно питаться - в начале каждого нового года мы полны благих намерений. Но редко доводим начатое до конца. Как этого избежать?

И в 2024 году недостатка в правильных идеях у многих из нас нет. Мы намерены похудеть, заняться спортом, замедлить ритм жизни, больше времени проводить с близкими и так далее. Но разве прошлогодние и позапрошлогодние планы были иными?

Каждый год - одно и то же. Энтузиазм, с которым мы начинаем каждый новый год, похож на новогодний фейерверк: громкие взрывы и яркие огни быстро затихают и затухают. И вожжи в руки берет наше более слабое "я", а попытки изменить жизнь к лучшему терпят фиаско. Но такой сценарий не универсален. Если учесть несколько советов специалистов, то 2024 год действительно может стать НОВЫМ.

Важна последовательность: одно за другим

"Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, - это взять на себя решение нескольких проблем одновременно", - уверен немецкий психолог Марио Шустер (Mario Schuster). Если вы хотите бросить курить, а заодно - исключить сладости из своего рациона и начать регулярные пробежки, то есть опасность того, что вы себя можете перегрузить.

"Чтобы избавиться от старых привычек, нам нужна сила воли", - подчеркивает далее Шустер. Однако ни у кого этой силы воли нет в изобилии. При достижении нескольких целей сразу нашей силе воли приходится работать по нескольким направлениям - и в результате она очень быстро расходуется. "Нет ничего плохого в том, чтобы изменить сначала одну или две привычки. Важно, чтобы это происходило последовательно", - подчеркивает эксперт.

Все надо делать с удовольствием

Итак, сначала нам надо выбрать задачу, на которой мы сможем полностью сконцентрироваться. Но какую выбрать, ведь они все разумные и важные? Ответ звучит просто: "Это должно быть в удовольствие. Нам нужен позитивный подход к изменениям, которые мы хотим осуществить", - говорит Шустер.

Мотивация должна быть правильной: "хочу", а не потому что - "надо" Фото: R. Ben-Ari/abaca/picture alliance

"Я должен бросить курить" и "я хочу бросить курить" - эти фразы лишь незначительно отличаться в языковом смысле, но с точки зрения психологии решающее значение для долгосрочного успеха наших намерений имеет то, должны мы или хотим.

Оставаться реалистами

Те, кто в 2023 году большую часть свободного времени проводил на диване, а в 2024 году запланировал совершать почасовую пробежку четыре раза в неделю, устанавливают слишком высокую планку. Скорее всего - чрезвычайно высокую.

Заядлый домосед или домоседка могут гордиться собой, если им удастся взять себя в руки хотя бы дважды в неделю. Даже если это всего на полчаса. "Регулярность важнее продолжительности и интенсивности", - напоминает спортивный психолог Шустер. Речь идет о том, чтобы спорт стал новой привычкой. Если вы сразу не перегрузите себя, у вас будет больше шансов.

Заявите другим о своих намерениях

Теперь намерения выбраны, они приобрели форму и значимость. "Очень важно и полезно рассказать о своих намерениях нескольким людям, потому что это укрепляет позиции", - советует эксперт. Обещание, которое мы даем в одиночестве самим себе, нарушается быстрее, чем то, которое мы провозгласили вслух.

Неудачи - это нормально. Главное - не отчаиваться

2024 год начался с благих намерений. Но вскоре у вас может пропасть мотивация, а вместе с ней появится тоска по сигарете, да и гравитационная сила дивана никогда не была такой сильной! И вот вы уже курите на диване... Что теперь? "Ни при каких обстоятельствах не следует осуждать себя за это", - предупреждает Шустер. Потому что это быстро приведет к краху всего проекта. Неудачи всегда возможны. И в порядке вещей.

Сосредоточьтесь на опыте успеха, каким бы незначительным он ни казался. "Это только укрепит вашу веру в эффективность, - объясняет Шустер. - Любой, кто сохраняет в себе эту веру, быстро не сдается".

Лучше не иметь намерений, начинающихся со слова "надо"

Даже благие намерения могут быть дурными. Например, тогда, когда их с большим трудом можно приспособить к нашей жизни или когда движущей силой является слово "надо", а не "хочу".

Если самоосуждение полностью уничтожит вашу веру в эффективность, необходимо осознать, что даже самые добрые намерения не являются самыми лучшими. Объективно говоря, лучше начинать новый год, ничего себе и другим не обещая.

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