До безбарьерного отдыха в Германии еще далеко

Людям с ограниченными возможностями здоровья не всегда легко путешествовать по Германии. Бернхард Эндрес (Bernhard Endres) знает это по собственному опыту: он прикован к инвалидной коляске. "Когда я планирую отпуск, то бесконечно ищу, пока не найду что-то подходящее", - отмечает он. Например, часто бывает трудно получить информацию о препятствиях в отелях или съемных квартирах. "Многие говорят, что у них безбарьерный доступ, но оказывается, что это совсем не так". Иногда коляска не помещается в ванную комнату, а порой где-то попадается ступенька.

Ситуация более чем скверная

Бернхард Эндрес является членом команды специалистов по туризму в Федерального объединения самопомощи для людей с ограниченными возможностями и поэтому точно знает, что такое доступная среда в туристической индустрии Германии. "Если выражаться дипломатично, то ситуация более чем скверная", - подчеркивает он. С ним соглашается Йонас Фишер (Jonas Fischer), ответственный за вопросы доступной среды в общественном Объединении пострадавших от войны (Verband der Kriegsbeschädigten, VdK): "Мы далеки от создания комплексной и безбарьерной туристической инфраструктуры в Германии". Это означает, что у людей с ограниченными возможностями возникает множество неудобств и они не могут на равных со всеми воспользоваться туристическими услугами.

Если учитывать интересы туристов с ограниченными возможностями в передвижении, то необходимы достаточно затратные меры, чтобы сделать те или иные места и объекты доступными для всех людей. "Мы критически относимся к тому, что многие музеи, парки развлечений и другие объекты не оборудованы так, чтобы учесть проблемы людей с сенсорными нарушениями", - указывает Фишер. Поэтому объединение VdK требует, чтобы не только государственные, но и частные учреждения были обязаны обеспечить посетителям доступность. В США, например, это давно стало реальностью.

Тактильная модель Исторического музея во Франкфурте-на-Майне Фото: Andi Weiland

Планировать путешествия трудно

Одним из самых больших препятствий для туристов с ограниченными возможностями здоровья является отсутствие достоверной информации. А ведь они особенно полагаются на детальное планирование своего отпуска. Чтобы исправить эту ситуацию, в ФРГ с 2011 года действует система маркировки "Путешествие для всех", финансируемая министерством экономики. На соответствующем сайте можно просмотреть туристические предложения, которые прошли строгую процедуру сертификации, хотя далеко не все из них являются полностью безбарьерными.

Например, здесь можно узнать, что тротуар вокруг Бранденбургских ворот имеет уклон в один процент в сторону дороги, что в Наумбургском соборе проводятся экскурсии для слепых посетителей и что путь от автостоянки до Хамбахского замка составляет 100 метров. На этом же сайте можно выяснить и точные размеры общественного туалета в музее Гутенберга в Майнце. Кроме того, на веб-страничке есть подробная информация об отелях, кемпингах, ресторанах, магазинах, пляжах и многом другом.

Достоверной информации практически нет

Система маркировки "Путешествие для всех" в настоящее время включает всего 2828 объектов, мест и предприятий по всей Германии. Однако по оценкам Федерального объединения немецкой туристической индустрии, общее количество туристических объектов в стране сейчас составляет от 200 000 до 250 000. Таким образов, лишь у малой части этих объектов есть информация о статусе их доступности. Одной из причин, вероятно, является то, что сертификация платная, к тому же ее необходимо продлевать каждые три года.

В молодежном общежитии Нюрнберга нет барьеров для людей на колясках Фото: Norbert Probst/imageBROKER/picture alliance

Путешественникам с ограниченными возможностями здоровья в Германии по-прежнему не остается иного выбора, кроме как самостоятельно собирать информацию о доступности той или иной достопримечательности или туристического объекта. Если вы хотите посетить Кельнский собор или замок Нойшванштайн, вы можете найти самую важную информацию на соответствующих сайтах, хотя и не такую подробную и стандартизированную, как на сайте "Путешествие для всех".

Национальный совет по туризму Германии, который стремится популяризировать страну на международном уровне как интересную туристическую цель, также подчеркивает, что важны не только предложения безбарьерного туризма, но и конкретная информация о степени доступности туристических объектов. Это касается и Немецкого объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA). "Быть гостеприимным хозяином для всех гостей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья - это цель владельцев отелей и рестораторов", - говорит Сандра Варден (Sandra Warden), управляющий директор DEHOGA.

"В последние годы важность доступности возросла, и эта тема учитывается при строительстве новых зданий и объектов", - добавляет Варден. В уже существующих зданиях создать безбарьерный доступ гораздо сложнее, а зачастую и невозможно. Часто недооценивается и тот факт, что номера отелей, оборудованные для гостей на колясках, требуют значительно больше места, чем обычные. Это существенный фактор стоимости таких номеров.

22 процента всех платформ - только ступеньки и эскалаторы

В аэропортах Германии пассажиры, ограниченные в возможностях передвижения, знают, чего ожидать. Согласно законодательству Евросоюза, вы имеете право на бесплатную помощь во время регистрации, посадки и высадки. Однако при необходимости путешественники должны заранее сообщить авиакомпании, какая именно помощь им потребуется. Кроме того, и на железной дороге имеются предложения помощи при пересадках, по крайней мере, на крупных вокзалах. Однако, по данным общественного объединения VdK, в 2020 году примерно на 22 процента всех 5400 платформ железнодорожных вокзалов Германии можно было попасть лишь по ступенькам или эскалаторам, не предназначенным для колясок.

По этим причинам таких людей, как Бернхард Эндрес, во время путешествий, вероятно, по-прежнему будут ожидать неприятные сюрпризы. Мужчине не раз приходилось слышать, что в случае с мешающими ступеньками его вместе с коляской можно было просто перенести. "Но я не позволю себя носить. У нас тоже есть достоинство", - подчеркивает Эндрес.

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