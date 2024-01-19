Каких отношений хотят немцы

Большинство жителей Германии стремится к стабильным отношениям с постоянным партнером. При этом чем старше становятся немцы, тем сильнее у них потребность в независимости. Чего же они хотят?

Чем старше становятся жители Германии, тем реже они хотят связывать себя семейными узами или жить с партнером под одной крышей. Эти выводы следуют из результатов опроса, проведенного онлайн-платформой знакомств Gleichklang.de . У одиноких людей более старшего возраста зафиксирована повышенная потребность в независимости, говорит психолог Гидо Гебауэр (Guido Gebauer), проанализировавший данные пользователей сайта, в беседе с немецким агентством KNA. Эта тенденция особенно четко прослеживается среди женщин.

Так, в возрастной группе от 18 до 39 лет замуж хотели бы выйти более 40 процентов женщин. С 40 до 60 лет это желание выражено не так сильно: доля тех, кто хочет официально зарегистрировать отношения, в этой возрастной группе всего 27,3 процента, а после 60 лет она снижается до 19 процентов. Среди мужчин в возрасте от 18 до 39 лет жениться хотели бы более трети опрошенных, а в группе старше 60 лет таких желающих всего 24 процента.

Устойчивые отношения на два дома

Согласно проанализированным данным, с возрастом уменьшается и желание вести совместный быт. Если более 70 процентов женщин от 18 до 39 лет хотели бы съехаться с партнером, то в группе среднего возраста это желание выразила только каждая вторая женщина (53,8 процента), а среди женщин старшего возраста желающих жить с партнером под одной крышей еще меньше - 40,6 процента.

Среди мужчин в возрасте от 18 до 39 лет стремление жить вместе выразили чуть более 73 процента, в группе от 40 до 59 лет это желание сократилось до 66 процентов. А среди мужчин старше 60 лет семейных отношений хотели бы почти 65 процентов пользователей сайта знакомств.

Исследование проводилось на основе данных 134 179 женщин и 80 913 мужчин, зарегистрированных на интернет-платформе Gleichklang.de.

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